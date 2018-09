Opel, Grandland X è un successo: superati i 100.000 ordini

Grandland X è stato presentato in anteprima mondiale esattamente un anno fa al Salone Internazionale dell’Automobile di Francoforte. Da allora l’ultimo SUV di Opel si è inserito con grande successo nel mercato. Dall’inizio delle vendite, i clienti hanno ordinato più di 100.000 volte il dinamico SUV di Rüsselsheim. La domanda è particolarmente sostenuta per Grandland X con tecnologie e funzioni di comfort come i fari anteriori attivi AFL LED e il sistema di infotainment Navi 5.0 IntelliLink.

Nelle più recenti assegnazioni di produzione, Groupe PSA ha deciso che Grandland X sarà assemblato presso lo stabilimento di Eisenach dal 2019 in avanti. La concessionaria di Eisenach, Autohaus Schorr, ha consegnato una unità di Grandland X per celebrare i 100.000 clienti. Il felice cliente, Antje Fink, ha dichiarato: “Ho ordinato Grandland X perché è insieme sportivo e confortevole. I fari a LED e gli eccellenti sedili AGR sono elementi da avere in modo assoluto. E Grandland X sarà anche costruito qui, il che ne fa un vero turinga.”

La maggioranza dei clienti di Grandland X ordina equipaggiamenti top di gamma. Gli allestimenti INNOVATION e Ultimate rappresentano insieme circa il 70 per cento di tutti gli ordini. La versione INNOVATION comprende il sedile di guida ergonomico e certificato dagli esperti di postura dell’associazione indipendente AGR oltre alla Radio Digitale DAB e al sistema di infotainment di bordo Navi 5.0 IntelliLink. Questo sistema è compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. Il navigatore integrato con mappe europee e visualizzazione in 3D viene comandato dallo schermo touch a colori da otto pollici o dai comandi vocali. Il sistema avvisa in presenza di possibili code grazie al costante aggiornamento delle comunicazioni TMC (Traffic Messaging Channel). La dotazione di serie della versione top di gamma Grandland X “Ultimate” comprende inoltre sistemi di assistenza avanzati come l’Allerta incidente con Riconoscimento pedoni e Frenata automatica di emergenza, il Sistema per il mantenimento della corsia Lane Keep Assist, il Sistema per la prevenzione dei colpi di sonno e l’Assistente al parcheggio anteriore e posteriore con telecamera a 360°. Tetto nero, specchietti retrovisori neri e cerchi in lega BiColor da 19 pollici sono altri elementi distintivi. Il comfort aumenta ulteriormente grazie a dotazioni di serie come il portellone telecomandato, il sistema Keyless Open and Start, il parabrezza riscaldato ThermaTec, il volante riscaldabile e i Fari anteriori adattivi full LED. I fari anteriori adattano la distribuzione del fascio luminoso alle condizioni di guida attraverso sette modalità, senza abbagliare il traffico proveniente dalla direzione opposta o i veicoli che precedono Grandland X sulla stessa corsia.

Altre dotazioni a richiesta aumentano ulteriormente il comfort e sono molto desiderate, come il sound system premium di Denon. I telefoni compatibili possono essere ricaricati per induzione grazie al sistema di ricarica wireless, una dotazione richiesta da circa il 25% degli acquirenti di Grandland X.

In Italia, i prezzi di Opel Grandland X partono da €26.500 (prezzo chiavi in mano, IPT esclusa). Si tratta del terzo membro della famiglia dei SUV Opel e dall’autunno 2017 completa la gamma, composta dal moderno Crossland X e dal vendutissimo Mokka X.