Opel: la prima Corsa elettrica verrà realizzata a Saragozza

La prossima generazione di Opel/Vauxhall Corsa sarà prodotta esclusivamente a Saragozza a partire dal 2019. Ad annunciarlo è stato Michael Lohscheller, CEO di Opel, il quale ha inoltre precisato che dal 2020, dalle linee di produzione di Saragozza uscirà anche la versione elettrica di questa compatta di grandissimo successo. Lo stabilimento spagnolo sarà quindi il primo stabilimento di Groupe PSA a produrre in Europa un modello Opel/Vauxhall totalmente elettrico.

“Si tratta di un importante passo avanti per lo stabilimento di Saragozza e segna l'inizio di una nuova epoca”, ha dichiarato Michael Lohscheller, CEO di Opel. Un fattore fondamentale per gli investimenti futuri è l'accordo quadro stipulato con i sindacati alla fine di gennaio, che consente allo stabilimento di aumentare significativamente la propria competitività, permettendo così di investire ulteriormente in questo sito produttivo. “Si tratta di un risultato significativo che dimostra la fiducia reciproca di tutti gli stakeholder. Saragozza continuerà a svolgere un ruolo importante nelle attività industriali di Groupe PSA”, ha aggiunto Lohscheller. Corsa sarà uno dei quattro modelli elettrici presenti nella gamma Opel/Vauxhall nel 2020. Secondo il piano strategico PACE!, entro il 2024 tutte le vetture europee di Opel/Vauxhall avranno una versione elettrica.

Lo stabilimento di Saragozza ha iniziato a costruire Opel Corsa nel 1982. Da allora dallo stabilimento sono uscite quasi tredici milioni di unità, di cui più di dieci milioni di Corsa, un modello che ha riscosso un successo fenomenale. Attualmente Groupe PSA produce in questo sito Opel Mokka X, Opel Crossland X e Citroën C3 Aircross. Con questo ulteriore investimento di Groupe PSA in Spagna, la Casa conferma il proprio impegno e rafforza la posizione di leader con una produzione totale di 876.672 veicoli nel 2017.