Opel svela la nuova Zafira Life al Salone di Bruxelles

Opel sotto i riflettori al Salone Internazionale dell’Automobile di Bruxelles 2019 con l'anteprima mondiale della nuova Opel Zafira Life.

Il nuovo modello, in linea con i principi del costruttore è un veicolo pratico, dotato di tecnologie innovative e rivolto al grande pubblico. Zafira Life è una monovolume divertente da guidare e comoda che Opel offrirà in tre lunghezze, studiate in base alle necessità dei clienti: la versione “Small” lunga 4,60 metri, la “Medium” da 4,95 m e la “Large” da 5,30 m, ognuna delle quali può montare fino a nove sedili. In tal modo Zafira Life si adatta a qualsiasi necessità, dai viaggi in famiglia alle esigenze lavorative.

Dotata di interni versatili dal comfort elevato, sistemini di infotainment all’avanguardia e intelligenti sistemi di assistenza alla guida, Opel Zafira Life si distingue per l’elevatissimo livello di comfort, che si percepisce dal primo istante in cui ci si siede nell'abitacolo. Merito anche delle portiere laterali scorrevoli che si aprono elettricamente con un semplice movimento del piede sotto la carrozzeria.

Inoltre, per garantire la migliore trazione su ogni superficie, Zafira Life monta l’avanzato sistema di controllo della trazione IntelliGrip. Sarà disponibile fin da subito anche una versione 4x4, con trazione integrale realizzata dagli specialisti di fuoristrada di Dangel. Opel offrirà anche una versione elettrica dall’inizio del 2021, un altro passo fondamentale nel viaggio verso l’elettrificazione del marchio.