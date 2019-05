Opel svela in anteprima la nuova Zafira Life nella versione speciale “O-Team”

Nell'anno del suo 120° anniversario Opel sta realizzando numerose iniziative per celebrare questo importante traguardo. Lo scorso weekend, il costruttore tedesco ha esposto la Opel Zafira Life, quarta generazione della flessibile monovolume, presentata in anteprima per la Germania alla Motorsport Arena di Oschersleben.

Per l'occasione Opel ha portato sul circuito anche un’altra versione, ancora più particolare: la concept car “O-Team Zafira Life”. Come suggerisce il nome stesso, l’auto si ispira al van che trasportava il leggendario A-Team nella serie televisiva americana cult degli anni Ottanta. La “O-Team Zafira Life” (dove “O”, ovviamente, sta per Opel) si misura con l’originale televisiva da ogni punto di vista: monta grandi ruote, ha le barre anteriori e una grossa ala posteriore, mentre la speciale striscia è di un luminoso giallo fluo invece che rossa. La “O-Team Zafira Life” si fa anche sentire: il rombo del motore V8 non lascia dubbi sulla personalità della vettura. I fan dell’iconico marchio tedesco saranno entusiasti, proprio come gli appassionati della serie televisiva.

Design, abitacolo e tecnologie spettacolari

Il team di Opel Special Vehicles, che solitamente costruisce veicoli promozionali e show car, ha scelto Zafira Life a sei posti taglia “M” con passo lungo ed equipaggiamento completo come base per questa versione “O”. Il potente motore diesel 2.0 litri genera 130 kw (177 CV) ed eroga una coppia massima di 400 Nm (consumi di carburante secondo il ciclo NEDC1: ciclo urbano 6,5-6,2 l/100 km, ciclo extraurbano 5,4-5,0 l/100 km, ciclo misto 5,8-5,4 l/100 km, emissioni di CO 2 pari a 151-143 g/km; consumi di carburante secondo il ciclo WLTP2: ciclo misto 8,1-7,0 l/100 km, emissioni di CO 2 pari a 213-183 g/km). La potenza viene trasmessa alle ruote anteriori dalla trasmissione automatica a otto velocità, che assicura un enorme piacere di guida! La carrozzeria è di color blu scuro, bianco e giallo fluo (che caratterizza anche l’abitacolo) e deriva dalla tanto apprezzata Opel GT X Experimental. La spettacolarità dell’aspetto è completata dalle decalcomanie sui finestrini, dallo spoiler sul tetto, realizzato appositamente in un pezzo unico, dalle barre anteriori e dalle estensioni delle soglie battitacco.

Un motore che "canta" come un V8

Il suono della “O Team Zafira Life” fa davvero venire i brividi alla schiena, dato che il team tecnico ha inserito un modulo sonoro con gli accordi di un motore benzina V8. Sotto il veicolo è stato anche inserito un terminale di scarico con design OPC. Un amplificatore aggiuntivo e altoparlanti ad alte prestazioni trasformano l’abitacolo in una sala concerti, con 800 watt di potenza. Nelle sequenze più movimentate della serie televisiva, i componenti del team riuscivano a gestire anche gli stunt più spettacolari e facevano salti fantastici con il loro veicolo. Ovviamente anche il telaio della concept “O-Team Zafira Life” è stato progettato per gestire situazioni difficili con estrema precisione e alla massima velocità: la carrozzeria ribassata, le sospensioni pneumatiche (che si possono abbassare alla posizione di parcheggio con il telecomando), i freni a quattro pistoncini con dischi anteriori da 380 millimetri e i cerchi in lega leggera da 20 pollici con pneumatici BBS plus Michelin Cup 2 permettono al team di avere un controllo totale e una trazione ottimale.

In arrivo altre versioni speciali

La “O-Team Zafira Life” ha un talento incredibile per lo spettacolo, ma non si tratta esclusivamente di una show car. Tutte le modifiche tecniche sono state approvate dal TÜV, per cui è possibile che altre versioni “O-Team“ compaiano presto sulle strade della Germania. Quello che è sicuro è che alla vista di questa versione moderna, il boss del team della serie televisiva si accenderebbe un grosso sigaro e direbbe: “Adoro i piani ben riusciti“.

