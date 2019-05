Parco Valentino 2019: il Salone torinese pronto a stupire tra auto elettriche e guida autonoma

Dal 19 al 23 giugno avrà luogo la 5ª edizione di Parco Valentino, il Salone dell'auto torinese. A inaugurare questa edizione, tagliando il nastro, sarà un'auto a guida autonoma, così come annunciato da Andrea Levy, presidente della manifestazione.

L'edizione di quest'anno metterà al centro la mobilità integrata, le nuove motorizzazioni, la guida autonoma e la grande passione per le quattro ruote, in tutte le sue declinazioni. La vettura a guida autonoma arriva come anteprima nazionale di un progetto del Comune di Torino che sta lavorando sui sistemi di guida in remoto grazie alla tecnologia 5G e che conferma Torino quale anima dell’innovazione e della ricerca tecnologica. Grandi collezionisti, anteprime, tanti appassionati, migliaia di turisti sono attesi a Torino per una festa dedicata all'automobile che durerà 5 giorni e che coinvolgerà tutta la città.

Parco Valentino 2019: non solo auto

“Parco Valentino evolve e si conferma l’evento di riferimento per il sistema automotive e di trasporti italiano - ha dichiarato Andrea Levy -. Quest’anno i temi della mobilità integrata saranno al centro dell’attenzione, con la demo di guida autonoma, con il Focus auto elettriche e con l’esposizione del nuovo modello di treno regionale Trenitalia. Le grandi protagoniste saranno le case automobilistiche e i centri stile, che porteranno le loro novità tra il pubblico dal 19 al 23 giugno, ma Parco Valentino quest'anno aprirà anche a nuovi settori: debutterà la nautica con Nadir Yachts che porterà a Torino, in anteprima mondiale, il Titanium 40, uno yacht innovativo dal design automobilistico, e ci sarà ampio spazio per il settore motociclistico con la partecipazione di Yamaha che, insieme a Honda e Suzuki, farà la gioia degli appassionati delle due ruote. Mai come quest’anno ci saranno collezionisti internazionali che porteranno a Torino la passione per l’automobile con sfilate e meeting che coinvolgeranno tutta la città”.

Salone Torino 2019: le case automobilistiche presenti

Saranno oltre 40 i brand presenti agli eventi di Parco Valentino 2019, a oggi hanno confermato la loro presenza: Abarth, Alfa Romeo, Audi, BMW, Bugatti, Chevrolet, Citroën, Dallara, DR, Fiat, GFG Style, Honda, Italdesign, Jaguar, KIA, Lancia, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, Militem, Mitsubishi, Nadir Yachts, Pagani, Pininfarina, Porsche, RAM, SsangYong, SEAT, Škoda, Smart, SPICE-X, Studiotorino, Suzuki, Tesla, Toyota, Trenitalia, UP Design, XEV e Yamaha mentre si attendono nei prossimi giorni ulteriori conferme di partecipazione.

Le Bugatti Chiron e Veyron provenienti da tutto il mondo si daranno appuntamento a Torino per festeggiare i 110 anni di Bugatti. Si potranno vedere modelli incredibili sfilare per le strade della città, ma non solo: è infatti previsto un tour di collezionisti tra Langhe e residenze sabaude durante i 5 giorni della manifestazione, durante il quale sarà il presidente Stephan Winkelmann ad aprire il convoglio alla guida di una Bugatti Chiron Sport “110 ans Bugatti”, la stessa con la quale parteciperà alla President Parade. Anche Giampaolo Dallara scenderà in pista e guiderà il secondo meeting ufficiale dedicato alla Dallara Stradale che, ad appena un anno di vita, conta tanti e prestigiosi estimatori.

Sabato 22 giugno sarà il momento della festa di compleanno di Citroën che spegnerà 100 candeline e sarà festeggiata con il raduno delle 100 più belle e rappresentative auto del marchio. 100 Citroën per 100 anni è l'evento organizzato al quale parteciperanno tutti i club italiani che, con le loro auto da collezione, coloreranno i Murazzi sul Po prima di partire per la Palazzina di Caccia di Stupinigi e percorrere il circuito cittadino, tra le strade del centro. La sera sarà l'emozione della Mole Antonelliana illuminata per l'occasione, dedicata alla celebrazione di un marchio che ha fatto la storia e la cultura dell'automobilismo mondiale. Festa in grande stile per il 30° anniversario della mitica Mazda MX-5. Per il Mazda MX-5 Icon’s Day sabato 22 giugno arriveranno a Torino da tutta Italia i proprietari della roadster più venduta al mondo, per un grande raduno a Parco Dora dove incontreranno Tom Matano, il designer di fama mondiale e uno dei padri del progetto originale della Mazda MX-5, e l’ingegnere Nobuhiro Yamamoto, che ha dedicato oltre 20 anni della sua vita professionale allo sviluppo della roadster.

Parco Valentino 2019: le novità di quest'edizione

La passione per l’automobile rappresentata dalla presenza di presidenti e CEO dei brand espositori alla President Parade, l’evento più glamour della giornata stampa. I rappresentanti delle case automobilistiche e i carrozzieri saliranno a bordo delle auto più rappresentative del proprio marchio e sfileranno nel circuito dinamico cittadino creato appositamente, completamente chiuso al traffico dalla polizia stradale. Una passerella che vedrà il suggestivo passaggio in via Roma di presidenti e amministratori delegati di tutte le case automobilistiche tra cui, in rigoroso ordine alfabetico, Jörg Astalosch di Italdesign, Giuseppe Bitti di KIA, Mauro Caruccio di Toyota-Lexus, Michele Crisci di UNRAE, Giampaolo Dallara, Fabrizio Faltoni di Ford, Leonardo Fioravanti, Fabrizio e Giorgetto Giugiaro, Radek Jelinek di Mercedes-Benz, Simone Mattogno di Honda, Giancarlo Minardi, Massimo Nordio (Gruppo Volkswagen), Horacio Pagani, Paolo Pininfarina, Piergiorgio Re di ACI Torino, Sergio Solero di BMW, Angelo Sticchi Damiani presidente ACI, Alfredo Stola di Studiotorino, Gaetano Thorel di PSA, Stephan Winkelmann di Bugatti. Dopo i presidenti, sarà il turno dei giornalisti automotive a sfilare nella suggestiva Journalist Parade, e dei collezionisti provenienti da tutta Italia, protagonisti della 2ª edizione della Supercar Night Parade, che vedrà Ferrari, Porsche, Lamborghini, Aston Martin, Maserati, McLaren, Lotus provenienti da tutta Italia animare il centro di Torino, regalando spettacolo ai turisti e ai visitatori.

Il tema della mobilità sostenibile diventa fondamentale e il Focus Auto Elettriche realizzato insieme a Enel X, la business line globale del Gruppo Enel dedicata ai servizi innovativi e alle soluzioni digitali, si dimostra al passo con i tempi diventando protagonista all’interno dell’esposizione al Parco del Valentino. Il Focus, che si svolgerà dal 19 al 23 giugno, sarà diviso nelle tre sezioni elettriche, ibride plug-in e full hybrid, nelle quali saranno esposte le auto che beneficeranno dell’eco bonus ministeriale. Grazie alle stazioni di ricarica per i veicoli elettrici di Enel X durante il fine settimana, il pubblico avrà anche la possibilità di provare su strada tutte le auto esposte nel Focus e di testare con mano quello che è il settore in cui nei prossimi anni si avranno le maggiori novità dei costruttori.

La Formula 1 sfila nel centro di Torino

Il sogno e le emozioni della Formula 1 danno appuntamento alle 20 di mercoledì 19 giugno, quando la Ferrari Formula 1 di Michele Alboreto inaugurerà il circuito dinamico cittadino sfilando per le strade del centro, la prima di uno slot di monoposto che hanno fatto la storia del Mondiale grazie alla collaborazione con Gian Carlo Minardi, fondatore dell'omonima scuderia protagonista in F1 dal 1985 al 2005 e organizzatore della kermesse Historic Minardi Day.

Nel Cortile del Castello del Valentino saranno esposte dalle prime ore del mattino, oltre alle vetture della President Parade, le automobili dei collezionisti internazionali invitati alla manifestazione: Lamborghini Miura, Lancia Stratos, Ferrari LaFerrari, Maserati MC12, McLaren Senna, Delta Futurista, Pagani Huayra BC e Bugatti Chiron.

Premi per il car design e i grandi collezionisti

Il pomeriggio della giornata stampa sarà dedicato anche ai premi. Si comincia con il Car Design Award, l'ambito riconoscimento internazionale pensato e organizzato dalla rivista Auto&Design, che vedrà l'elezione del miglior design di prodotto, miglior design di concept car e miglior brand design language.

Una grande novità di questa 5ª edizione sarà il Collector's Award, il premio che i più grandi car designer italiani, membri del Comitato d'Onore Parco Valentino, conferiranno ai collezionisti internazionali che si sono fatti tedofori della propria passione per l'auto, condividendo i propri gioielli da collezione nei più grandi eventi automobilistici del mondo. A seguire il Parco Valentino Designer Award, premio dedicato al fiore all’occhiello di Parco Valentino, il car design. I riconoscimenti saranno consegnati ad Alfredo Stola che festeggia i cent’anni della famiglia Stola per l’automobile, e a Giovanna Scaglione, figlia di Franco Scaglione, dalla cui matita sono nate leggende come l'Alfa Romeo 33 Stradale e la 750 Record Bertone Abarth. Un omaggio al design sarà il riconoscimento che la Fondazione Claudio Nobis, nata per volontà di Elena Croce, con l’obiettivo di sviluppare la cultura, in particolare tra i giovani, attraverso ogni forma di approfondimento e di formazione, consegnerà a una promessa del car design un premio che è testimonianza del legame tra il giornalista automotive e il mondo del design.

Parco Valentino Classic, la passerella delle auto classiche

La 5ª edizione della manifestazione terrà a battesimo l’esordio di Parco Valentino Classic, concorso di eleganza per vetture storiche di prestigio organizzato da Auto Classic e Between che si svolgerà sabato 22 giugno. Si tratta di modelli unici, di collezionisti appassionati che si daranno appuntamento in Piazza Vittorio Veneto da dove partiranno per la sfilata a loro riservata, che prevede un passaggio in via Roma prima di arrivare al Cortile del Castello del Valentino, dove sarà premiata la Best in Show con un premio esclusivo realizzato da GFG Style di Giorgetto e Fabrizio Giugiaro.

Elettrico e futuro, la visione del Politecnico di Torino

Elettrico e futuro saranno protagonisti del MoveTo, MoveTo: un'idea di mobilità nuova arriva per la prima volta dalla pista al centro di Torino con IDRAkronos, il prototipo ad idrogeno da più di 3000 km/L e con XAM il veicolo cittadino con motore ibrido già pronto per le strade di domani. Dal 2007 infatti il Team H2politO del Politecnico di Torino sviluppa e realizza veicoli ad alta efficienza con sistemi propulsivi alternativi per la Shell Eco-marathon, competizione internazionale in cui vince il veicolo che consuma meno. Con questo evento gli studenti del Team mostreranno, con un evento dinamico, come la tecnologia sviluppata per le competizioni di oggi possa essere la base per una mobilità cittadina futura, diversa ed eco-sostenibile.

Il Gran Premio Parco Valentino

Domenica 23 giugno sarà tempo del Gran Premio Parco Valentino, l'evento dinamico fiore all'occhiello di Parco Valentino, organizzato insieme all'Automobile Club Torino.

I collezionisti partiranno da piazza Vittorio Veneto per il percorso di 40 chilometri che attraverserà Via Roma e Piazza San Carlo e che li porterà fino alla Reggia di Venaria, lungo i tornanti della collina torinese, ammirando la vista da Superga e salutando la splendida via Mensa, accolti dalle istituzioni della Città di Venaria Reale, che ha patrocinato l'evento, e dal Corpo musicale “Giuseppe Verdi” della città.

Torneranno anche il Tesla Club Italy, i cui collezionisti sfileranno lungo le strade del circuito dinamico cittadino, fino ad arrivare al Parco del Valentino, e i muscle appassionati dell’USA Cars Meeting che si daranno appuntamento a Parco Dora e percorreranno le vie della città, attraversando diversi quartieri torinesi portando il rombo a stelle e strisce.

Parco Valentino è “Grande evento” Trenitalia

Tutto pronto quindi alla cerimonia inaugurale di Parco Valentino, l’esposizione all’aperto di Parco Valentino che torna dal 19 al 23 giugno, con orario prolungato fino a mezzanotte e ingresso gratuito per il pubblico che, in questa 5ª edizione, troverà un’area di ristorazione completamente dedicata, lungo il viale di corso Marconi, gestita dalle cucine su ruote di Servizi e Partecipazioni. È on line su www.parcovalentino.com il form da compilare per ottenere il biglietto elettronico gratuito, utile per assistere agli eventi speciali all’interno del Cortile del Castello, accedere alla convenzione con Trenitalia, che garantisce uno sconto del 30% su tutte le Frecce, e a ingressi ridotti per tutti i musei partner di Parco Valentino, tra i quali anche il Museo dell’Automobile di Torino che, durante la manifestazione, ospiterà la mostra celebrativa di prototipi per i 40 anni di Auto&Design e la mostra di modelli di stile, organizzata per il 30° anniversario di IED Torino.