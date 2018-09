Parigi Motor Show 2018: tutte le novità da non perdere

È il Salone dell'auto più antico d'Europa e molti brand non si sono fatti scrupoli a dare forfait. Come a dire: "i tempi sono cambiati". È davvero così? Lo scopriremo presto. Dal 4 al 18 ottobre quest'anno va in scena una nuova edizione del Paris Motor Show, salone mondiale parigino che dal 1898 ogni due anni apre la strada a grandi anteprime e sorprese.

Ecco qui tutte le novità presto sul mercato. Premesso: nessuna auto Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Opel, Volkswagen, Ford, Nissan, Volvo, Mitsubishi e Mazda… che non saranno presenti tra gli stand.

Partiamo dei padroni di casa. I brand francesi. Peugeot 508 arriva in versione Wagon, pronta a debuttare a gennaio con look audace e finiture premium. Chi ha detto che le station sono passate di moda? Rimanendo nel gruppo, sullo stesso stand DS porterà alla ribalta il primo SUV compatto del marchio: DS3 3 Crossback. In sintesi è la sorella più piccola del lussuosissimo DS7. Per lei è stata già annunciata la versione a batterie con 136 cv di potenza totale e 320 km di autonomia: la E-tense. Parlando di SUV, infine, non rimane certamente indietro Renault: preannuncia il restyling di Kadjar, che in Europa con la prima generazione ha già tolto una bella fetta di clienti ai vecchi competitor.

Sportività da Oriente

I marchi orientali sfruttano la passerella parigina per mettere sotto i riflettori un po’ di grinta. Si parte dalla Toyota Corolla Touring Sports, ovvero la Auris in versione station che debutta oggi con motorizzazioni benzina e variante ibrida. Arriva poi l’accattivante Yaris GR Sport, un’ ibrida 1.5 litri da 101 CV più sportiva nel look rispetto a prima... e chiude la triade del Gruppo Lexus con il restyling di RC, sempre più lussuosa e intenzionata a conquistare chi punta al binomio performance e design. Dalla corea, arrivano colpi bassi. Hyundai arriva con la i30 N Fastback, una i30 5 porte sottoposta al “trattamento” della divisione sportiva N del Marchio. N sta per Namyang, città dove risiede il loro centro R&D. Ma anche per Nürburgring, forse, dove le auto vengono testate. Dall'altra parte dello stand i cugini Kia non stanno a guardare. Per loro Parigi quest'anno però fa rima con eleganza e sportività. Debutta la nuova ProCeed: ancora una wagon tra le novità, che come da tradizione Kia, non mostra di non temere nessuna concorrente.

L’attacco “premium” della Germania

Come risponde la Germania a tutto ciò? Con l’anteprima mondiale della BMW Serie 3 giunta alla settima generazione, con la terza vita della Z4, pronta a togliere la capote già dalla prossima primavera, non per ultimo, con la nuova Audi A1 Sportback, piccola guerriera nel settore delle piccole premium. Torna a combattere, infine, dalla Casa di Stoccarda anche Mercedes Classe B, una volta sempre presente nel segmento delle monovolumi.

Mondo SUV

Non manchereranno novità per gli amanti delle ruote alte: dal supercomfort della Porsche Macan al restyling al nuova generazione di Suzuki Jimny, che ha abbandonato la dimensione spartana ma non le cruenti doti off-road. Fino alle anteprime mondiali sui segmenti più grandi: il Tarraco è lo sport utility vehicle della gamma SEAT, pronto ad aprire una nuova era per il brand spagnolo; Skoda propone la versione pepata del suo suvvone, Kodiaq RS. Finisce con la nuova Mercedes GLE, e la BMW X5 - entrambe cresciute e con motorizzazioni ibride - la carrellata di novità a ruote rialzate. Non per ultima la Honda CR-V anch'essa per la prima volta "green".

Le “super car” del nuovo secolo

Se volete vedere cose mai viste appuntatevi il SUV Audi e-tron e l'EQC di Mercedes. Lunga 4,90 metri la prima, vanta una potenza di ben 490 CV ed un prezzo di circa 80.000 euro. La seconda si ferma a 4,76 metri e con 402 CV fissa un listino che dovrebbe aggirarsi sui 100.000 euro. Considerata la stazza, il motore, l’autonomia, toccatele con mano… Con queste performance vi sembreranno davvero solo creazioni super.