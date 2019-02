Patente di guida: metà degli italiani non supererebbe di nuovo l'esame

In Italia il 95% della popolazione di età compresa tra i 18 e i 74 anni è regolarmente in possesso della patente B, sebbene essa non sia stata ottenuta sempre al primo tentativo, come dimostrato dai 6 milioni di italiani bocciati all'esame teorico o pratico.

Un interrogativo che spesso solletica la curiosità, anche a fronte delle tante infrazioni commesse quotidianamente è: quanti italiani già in possesso della licenza di guida passerebbero oggi l’esame della patente? A questo quesito ha provato a dare una risposta MAK, azienda che produce cerchi in lega, attraverso un quiz social, a cui hanno partecipato oltre 4 milioni di persone.

Patente di guida, quanti bocciati!

Per testare la preparazione degli automobilisti sul Codice della Strada, è stato ideato il #MakTestDrive: 4 domande a scelta multipla, sulla scorta dei quiz per l’esame teorico della patente. Il risultato scaturito da questa iniziativa è stato che su circa 6.500 partecipanti, soltanto il 52,5% avrebbe ottenuto la patente. Tutti i partecipanti al quiz che hanno dato almeno 3 risposte corrette alle 4 domande del test, e che dunque sarebbero stati promossi, hanno potuto partecipare all’estrazione di un treno di cerchi in lega MAK per la propria auto e di corsi online di guida sicura.

Segnaletica stradale la nota dolente

Un dato particolarmente significativo emerso dalla simpatica iniziativa di MAK è che la vera chimera degli italiani alla guida è rappresenta dalla segnaletica stradale, un tema sul quale ha risposto correttamente soltanto il 50,5% dei partecipanti al quiz. L'altra bestia nera, persino più dei cartelli stradali, è stata la domanda inerente lo spazio d’arresto del veicolo: a questa domanda ha risposto correttamente solo il 27,3% dei partecipanti.