Peugeot, al via gli ordini del nuovo SUV 2008: in consegna da inizio 2020

Peugeot ha aperto l’ordinabilità del Nuovo SUV 2008, un modello molto atteso dal mercato italiano che va a completare ulteriormente la gamma degli sport utility vehicle della casa del Leone.

Un SUV che interpreta in chiave moderna un'esperienza di guida istintiva ed in grado di affrontare differenti esigenze di mobilità. Una nuova dimensione di guida grazie all’esordio nel mondo dei SUV del Peugeot i-Cockpit 3D e ADAS che esprimono il massimo livello di guida autonoma concesso dal codice della strada. Un SUV “multi-energia” che offre a chi lo acquista la libertà di scegliere tra 3 diverse alimentazioni: benzina, Diesel e 100% elettrica.

Nuovo Peugeot 2008: non si compra, si guida

Anche in questo caso, come in quello di Nuova Peugeot 208, la casa francese ha voluto fare un passo ulteriore non solo quanto a design, tecnologia e piacere di guida, ma anche nel modo di proporla ai clienti. Per passare dal concetto di proprietà a quello di utilizzo, infatti, Peugeot mette a disposizione diverse formule per poter godere appieno delle qualità della nuova nata. Il brand della mobilità Free2Move, offre il noleggio a lungo termine, grazie al quale, a fronte di un canone di utilizzo mensile chiaro, trasparente e comprensivo di diversi servizi, il cliente si può mettere alla guida del nuovo SUV senza pensieri, con la consapevolezza che le tre diverse alimentazioni si equivalgono considerando il costo effettivo di utilizzo mensile, comprensivo della quota di carburante. Nel caso di finanziamento i-Move, invece, le motorizzazioni termiche cuore di gamma hanno la stessa identica rata mensile. Diverse soluzioni per mettersi al volante di Nuovo SUV 2008 per intraprendere un nuovo concetto di mobilità realmente senza pensieri.