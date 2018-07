Peugeot 2008 ora disponibile anche con motore diesel e cambio automatico

Il SUV Peugeot 2008, dopo aver superato di slancio ad inizio primavera le 100 mila unita' vendute in Italia, vede l'ingresso in gamma della nuova versione che abbina un nuovo motore Diesel BlueHDi al cambio automatico EAT6, per il massimo piacere di guida, esaltato anche dalla presenza del Peugeot i-Cockpit, firma distintiva dei prodotti col leone sulla calandra.

Con un design esaltato da codici stilistici propri del mondo dei SUV ed uno stile fortemente Peugeot, 2008 si e' fatto molto apprezzare anche per la tecnologia adottata, dai sistemi di assistenza alla guida e di motricita' (Grip Control) alle moderne tecnologie in ottica di connessione (3D Connected Navigation e integrazione Mirror Screen con protocolli Apple e Android).

Il SUV della Casa del Leone piu' venduto in Italia e' da oggi ordinabile anche con la nuova motorizzazione Diesel BlueHDi Stop&Start da 1.5 litri con testata a 16 valvole e potenza di 120 CV e 300 Nm di coppia massima. Questa nuova motorizzazione, in regola con la normativa Euro 6.2, e' oggi abbinata di serie al cambio automatico EAT6, finora non disponibile su motorizzazioni Diesel della gamma 2008. Tale trasmissione, inoltre, continua poi ad esser disponibile in abbinamento al propulsore benzina PureTech turbo da 110 CV, anch'esso omologato Euro 6.2. La nuova 2008 BlueHDi 120 EAT6 S&S rappresenta il vertice della gamma del SUV piu' compatto della Casa ed e' disponibile nei quattro allestimenti piu' ricchi: l'elegante Allure, lo sportiveggiante GT Line, il completissimo Crossway ed il Black MATT, quello che fa dello stile ancor piu' distintivo un elemento importante. La gamma di SUV 2008 ha un listino a partire da 18.150 euro e la nuova versione BlueHDi 120 EAT6 S&S a partire da 24.650 euro.