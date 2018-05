Peugeot 5008 presto disponibile in due versioni benzina e tre turbodiesel

Il SUV Peugeot 5008, dopo la presentazione al Salone di Parigi, e l'anteprima nazionale al Motor Show di Bologna è stato protagonista, insieme alle sorelline 2008 e 3008, al Foro Italico a Roma per gli Internazionali di Tennis.

La Casa del Leone ha supportato con 100 auto di servizio, i protagonisti della racchetta. Il 5008, sarà a breve disponibile nella rete dei concessionari italiani con due versioni benzina da 130 e 165 cv e tre turbodiesel da 120, 150 e 180 cv (prezzi da 27.200 euro) e sei allestimenti (Access, Active, Business, Allure, GT Line e GT).

Si distingue dagli altri SUV in circolazione per il passo di 2,84 metri. Di linea moderna ha una coda più massiccia e generosa. Gli ingombri sono importanti: 4 metri e 65 cm. L'imponente frontale propone una calandra con griglia con inserti cromati ed ai lati la firma luminosa dei proiettori full-led Technology. Spiccano i passaruota allargati, il tetto Black Diamond, le gomme di 19" ed i cerchi Boston diamantati. Gli specchietti retrovisori cromati ed il monogramma GT in rame satinato mettono in risalto l'elegante profilo. Due i terminali di scarico disposti ai lati del paraurti e dei gruppi ottici posteriori Led a tre artigli. Interni lussuosi con finiture in legno o Alcantara, sedili in pelle (anche Nappa con tocchi cromati in acciaio satinato). Tre sedili posteriori individuali e terza fila da due sedili ripiegabili ed estraibili. L'occultamento della terza fila aggiunge l'indispensabile versatilità, ad uno spazio che puo' anche fare affidamento sulla rimozione totale dei due sedili posteriori, realizzati con materiale leggero e programmati per un rapido sgancio proprio per questa possibilità.

La moderna plancia è un punto di forza nei confronti della concorrenza. La sensazione di entrare in un abitacolo del futuro è immediata, strumentazione virtuale, posizionata ad altezza di sguardo. Si è connessi con il moderno i-Cockpit con head-up digital display interamente personalizzabile e touch screen capacitivo da 8". Volante ridotto con comandi integrati e cambio automatico ad impulsi elettrici. Se si ha la necessità di viaggiare con famiglia ed amici o sfruttare al massimo l'ampio bagagliaio, quest'ultimo puo' configurarsi secondo le esigenze del momento. Grazie al portellone intelligente con funzionamento "hands free", si apre con un movimento del piede sotto il paraurti posteriore. Con una soglia di carico bassa, un volume fino a 780 litri e la possibilità di ripiegare lo schienale del sedile passeggero anteriore per trasportare carichi fino a 3,20 m di lunghezza.

Sei airbag, freni con abs ed Esp, telecamera multifunzionale situata nel parabrezza, dodici sensori ad ultrasuoni, radar e due videocamere sempre presenti per permettere di sapere cosa accade attorno alla vettura. Ed ancora Active Safety Brake, Distance Alert, Active Lane Departure Waring, Adaptive Cruise Control, Visiopark 360° per il parcheggio automatico. Noi abbiamo testato il BlueHDi 2 litri da 180 GT Line (40.900 euro) riportandone ottima impressione Si guida in totale serenità con l'Advanceds Grip Control che consente di scegliere qualsiasi strada, ghiaia, fango e neve compresi. La modalità Sport assicura reattività con irrigidimento dello sterzo. Media dei consumi di 20 km/litro. Fra i sistemi ricordiamo l'Hill Assist Descent Control che regola automaticamente la velocità e assicura un ideale controllo anche sulle pendenze più ripide, funzione che si attiva quando la velocità del SUV è inferiore a 30 kmh. 5008 GT convince e si lascia gestire a piacimento.