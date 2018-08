Un leone per amico, ecco l’idea Peugeot

L’immagine simbolo del marchio Peugeot da 160 anni diventa amico dei bambini. L’idea arriva dal Design Lab francese che punta ad avvicinarsi al mondo dell’infanzia, rendendo una vera e propria mascotte l’immagine del leone.

Leo: l’amico dei bambini

Leo è un simpatico cucciolo oggi protagonista di una gamma completa di prodotti per bambini e bambine (zaino, quaderni, astucci, gomme, matite e persino le caramelle gommose realizzate da Haribo) fra cui si fa notare un grazioso peluche.

Niente paura per i più piccoli dunque: disponibile in due dimensioni e due colori, celeste e beige, è realizzato in un materiale morbido, setoso e flessibile, tutto da coccolare...

Il leone Peugeot nel passato

Questo simpatico leone è opera di Christophe Pialat, un designer specializzato negli interni, che ha fatto una lunga carriera nel marchio, dove ha diretto la progettazione della concept-car Peugeot EX1 Concept e ha partecipato allo sviluppo del Peugeot Onyx Concept.

Il "leone" è fonte di ispirazione Peugeot dal 1958, musa ispiratrice anche della scultura monumentale svelata allo scorso Salone dell’Auto di Ginevra. Già in passato il laboratorio coinvolse i più piccoli con gli art toys Leo’z e le macchinine primi passi, la 402 Darl’Mat o L45, basate su mitici modelli da corsa... ora è la volta di una morbida mascotte.