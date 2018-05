Alla scoperta del Peugeot Traveller Dangel 4x4

Oggi la mobilità sta cambiando e cresce la richiesta di vetture polivalenti. Ed ecco che Peugeot offre, oltre alla sua gamma di SUV (2008, 3008, 5008) e al Nuovo Rifter, un veicolo particolare: si tratta del Traveller.

Il Traveller è un veicolo a 9 posti, ma esiste anche una versione veramente speciale, il Traveller Dangel. Il veicolo ha 4 ruoti motrici, tanta tecnologia per trarsi d’impaccio in qualsiasi condizione di terreno. Peugeot era già arrivato al concetto di SUV 30 anni fa con le 504 allestite 4x4 da Dangel, e la 505 come questa esemplare che abbiamo qui a fianco. Solo 500 esemplari prodotti e ormai in Europa se ne trovano pochi. Il concetto era semplice: montare uno chassis più alto da terra sull’ammiraglia (504 o 505 famigliare) e dottarle di una trazione 4x4.

Oggi con Peugeot Traveller Dangel è possibile raggiungere le località di montagna sia d’inverno che d’estate o le spiagge più isolate con la famiglia e con gli amici.

"Peugeot Traveller 4x4 by Dangel è disponibile in due versioni, Traction Control e Traction Control Plus, entrambe abbinate al motore Blue HDi da 150cv e proposte in tre diverse lunghezze:

la Compact da 4 metri e 61,

la Standard da 4 metri e 96

e infine la Long da 5 metri e 31, protagonista di questo video.

Lo schema Dangel è basato su un albero longitudinale che trasmette la motricità al ponte posteriore con differenziale, tramite giunto viscoso, e può essere considerato come un vero e proprio "4x4 on demand" che è possibile comandare tramite un selettore posto alla sinistra del volante.

Le modalità di guida sono tre:

La prima è quella denominata Eco e con essa la motricità è affidata alle sole ruote anteriori.

La seconda è la Auto 4WD . In questo caso, qualora si verifichi una perdita di trazione, il giunto viscoso provvede a trasferire progressivamente la coppia motrice al retrotreno, senza nessun intervento da parte del guidatore.

La terza modalità è definita R.Lock e consente il bloccaggio del differenziale posteriore in caso di condizioni estreme.

Peugeot Traveller 4x4 Dangel è disponibile in tre allestimenti: Business, Allure e Active."

E se si presentassero delle condizioni stradali difficili, non c’è problema, basta agire sul selettore e Traveller Dangel diventa un vero 4x4, sicuramente in grado di riportarvi a casa.