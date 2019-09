Piaggio annuncia il ritorno degli Urban Days dedicati alla gamma MP3

Nel mese di settembre scegliere la sicurezza, il comfort e le prestazioni di Piaggio MP3 è ancora più semplice e conveniente: per tutto il mese tornano gli “Urban Days”, con una serie di vantaggi dedicati a tutti i modelli in gamma.

Fino al 30 settembre Piaggio MP3 300 hpe, nuova versione agile e leggera dell’originale scooter a tre ruote che ha ridefinito la mobilità cittadina, è offerto con il kit bauletto e parabrezza compreso nel prezzo e con un vantaggio cliente pari a 300 Euro.

In più, su tutti i modelli della gamma Piaggio MP3 - compreso il nuovo Piaggio MP3 500 hpe Sport Advanced, primo scooter a tre ruote al mondo con la retromarcia - è attiva la speciale formula MP3 Ride Now, con soluzioni di finanziamento personalizzate al termine delle quali è prevista la possibilità di restituire il veicolo, sostituirlo o tenerlo saldando l’importo residuo.

MP3 Ride Now include inoltre gli interventi di manutenzione programmata per 3 anni o 20.000 km, liberando così il cliente dalla preoccupazione connessa alla manutenzione ordinaria, e 1 anno di estensione della garanzia.

Tutto ciò è possibile grazie a Piaggio Financial Services, la nuova piattaforma del Gruppo Piaggio dedicata alle soluzioni finanziarie più innovative. Per ulteriori informazioni, www.piaggiofinancialservices. com.

Per conoscere il dettaglio delle promozioni e delle formule di finanziamento attive nel periodo su tutta la gamma Piaggio MP3, e scoprire il concessionario più vicino dove prenotare un test ride gratuito è sufficiente collegarsi al sito www.it.piaggio.com.