Piaggio, a settembre scattano gli Urban Days dedicati alla gamma MP3

In occasione del rinnovamento della gamma Piaggio MP3, con l'introduzione delle motorizzazioni 350 e 500 hpe e di nuovi contenuti che ne hanno elevato ulteriormente sicurezza, comfort e prestazioni, Piaggio lancia la formula "Urban Days" dedicata al proprio scooter a tre ruote, best seller da oltre 10 anni.

Per tutto il mese di settembre chi sceglie Piaggio MP3 potrà godere di una serie di esclusivi vantaggi: i nuovi Piaggio MP3 350, Piaggio MP3 500 hpe Business e Piaggio MP3 500 hpe Sport saranno acquistabili con l'estensione della garanzia di 12 mesi, il primo tagliando e gli interventi di manutenzione programmata a 2 anni o 10.000 km inclusi nel prezzo. Ciò consente di viaggiare in tutta tranquillità in sella al proprio scooter Piaggio MP3 fino a tre anni, essendo compresa anche l'assistenza stradale per tutto il periodo di estensione della garanzia.

Un grande porte aperte, in programma da sabato 22 a sabato 29 settembre, permetterà di approfondire tutti i dettagli della promozione e la conoscenza di tutti i nuovi modelli della gamma Piaggio MP3. Piaggio MP3 500 hpe, l'ammiraglia della gamma, è disponibile in due differenti allestimenti, Sport e Business, contraddistinti da colorazioni e dotazioni diverse, mentre Piaggio MP3 350 è disponibile in un unico allestimento che riprende la gamma colori di Piaggio MP3 500 hpe Sport. L'obiettivo comune nel loro restyling non è solo di accrescere le prestazioni e quindi il divertimento nella guida, ma anche renderli più confortevoli, meglio equipaggiati e più gratificanti da vedere e possedere.