Vespa Yacht Club e Notte, lo scooter punta in alto

Atmosfere raffinate del mondo della vela, il fascino del look nautico, ma anche speciali grafiche dedicate sulla carrozzeria o finiture diamantata per gli amanti delle versioni black. Presentate lo scorso novembre al salone EICMA di Milano ora Vespa Yacht Club e Vespa Sprint Notte arrivano in concessionaria.

Una Vespa “abbinata” alla barca

Sia a scocca piccola che a scocca grande, Vespa Primavera Yacht Club, proposta nelle cilindrate 50 e 125 cc e GTS 300, si caratterizza per la colorazione bianca impreziosita da numerosi dettagli in blu. L’elemento distintivo più marcato? La sella a strisce ispirata all’arredamento nautico.

Tra le altre caratteristiche, colpisce all’occhio la targhetta con logo Yacht Club posizionata sul retroscudo, ma non solo. I cerchi ruota sono verniciati in blu opaco con una speciale finitura diamantata. I prezzi partono da 3.510 per la 50 Yacht Club 3.510, per arrivare a 4.520 per la 125 Yacht Club e 6.030 per la Vespa GTS 300 Yacht Club .ì

… o by Night

Ispirazioni total black per la nuova Vespa Sprint Notte. Disponibile nelle cilindrate 50 e 125 cc, è proposta anche nella versione GTS 300 Super Notte: una gamma completa dedicata a coloro che amano la cura dei dettagli.

Contraddistinta dal nero opaco per la carrozzeria, questa versione vanta specchietti, terminali, cerchi ruota e protezione della marmitta in nero lucido. Per il modello Gts si aggiungono, inoltre, pedane estraibili, sempre a contrasto. Non finisce qui. Sorpresa: per tutti i modelli una sella dedicata. Qual è il prezzo per distinguersi? La Sprint 50 Notte costa 3.610 Euro; la 125: 4.720 euro; la GTS 300 Super Notte: 6.180 Euro.