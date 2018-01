Porsche, 2017 l'anno dei record

È il record storico per Porsche in Italia: 5.534 vetture consegnate nell’arco del 2017. Un incremento del 7% rispetto al 2016. L’80% dal 2013. Il merito va a tutti i modelli: dalla 911 (+2%) alla Panamera (+270%), passando per la Boxster (273, +13%) e la Cayman (284, +120%). Ma la protagonista assoluta in termini di volumi è ancora una volta Macan: 2.640 esemplari totali (+4% dal 2016), e un fenomeno che dal lancio continua a portare incessantemente nuovi acquirenti.

Vecchia Macan… fa buon brodo

La Macan ha quasi 4 anni alle spalle ma non sente ancora la “stanchezza”. Piace. Cayenne, invece, fresca del cambio di generazione a metà anno, non riesce a portare a casa una crescita sostanziale (848 unità -27%). Bisognerà aspettare la fine del 2018 per vederne gli effetti. Questo sarà anche l’anno della nuova Panamera Sport Turismo, con l’aumento delle motorizzazioni ibride. Infine sull’onda del successo dei noleggi a lungo termine, Porsche ha appena lanciato un progetto sperimentale diverso dal comune.

2018: Porsche Flex Drive

Chi sottoscrive Porsche Flex Drive, infatti, può prendere non solo un’auto, ma due, al prezzo di una e mezza! Un esempio? Se a voi piacesse la 911, ma l’estate volesse viaggiare comodi con armi e bagagli, magari usando all’occorrenza un’auto più spaziosa come Macan, questo ora può essere possibile. La formula Flex permette infatti di sottoscrivere entrambe, con lo stesso trattamento all inclusive: assicurazione, manutenzione, cambio pneumatici e naturalmente la custodia dell’auto. Le auto, che rimarranno di vostro uso esclusivo – ma non rimarranno insieme in garage - verranno recapitate e scambiate all’occorrenza ovunque voi siate. Il programma è disponibile per ora nei Centri Porsche di Bologna, Mantova e Modena, Milano.

2019: l’anno zero

Tutto questo, in attesa dell’anno zero che per Porsche sarà il 2019. Si attende con ansia la futuristica Mission E, la prima auto elettrica, seguita poi dalla nuova generazione della 911, sigla progetto 992. Due modelli fondamentali con cui la Casa di Stoccarda sta lavorando barcamenandosi tra passato e futuro.