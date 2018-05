Porsche svela la nuova Cayenne E-Hybrid

Porsche amplia ulteriormente la sua gamma di vetture ibride con la nuova Cayenne E-Hybrid, vettura che vanta il miglior comportamento dinamico nel segmento di appartenenza unito al massimo dell’efficienza. Grazie a un tre litri V6 (250 kW/340 CV) abbinato a un motore elettrico (100 kW/136 CV), la potenza complessiva generata dalla vettura è pari a 340 kW (462 CV). La coppia massima di 700 Nm è già disponibile appena al di sopra del regime minimo del motore; la strategia di coppia motrice non ha nulla da invidiare a quella della supercar 918 Spyder. La trazione ibrida plug-in della Cayenne consente di accelerare da 0 a 100 km/h in 5.0 secondi e di raggiungere una velocità massima di 253 km/h.

La nuova Cayenne E-Hybrid percorre fino a 441 chilometri in modalità esclusivamente elettrica, raggiungendo una velocità di 135 km/h. Il consumo medio di carburante nel Nuovo Ciclo di Guida Europeo (NEDC), a seconda del treno di gomme utilizzato, è pari a 3,4 – 3,2 l/100 km, con un consumo di elettricità di 20,9 – 20,6 kWh/100 km. In concomitanza del lancio della Cayenne E-Hybrid, Porsche amplia anche la sua gamma di sistemi di assistenza alla guida e di dotazioni di confort su tutta la linea Cayenne, introducendo equipaggiamenti disponibili su richiesta come, ad esempio, il nuovo head-up display, i sedili massaggianti e i cerchi metallici super leggeri da 22”.

462 CV di potenza complessiva

La Cayenne E-Hybrid rappresenta la fase successiva dell’evoluzione di Porsche verso l’elettromobilità. Mentre le prestazioni dell’unità endotermica sono di poco superiori a quelle dell’unità precedente, ovvero di cinque kW (sette CV) per un totale di 250 kW (340 CV), quelle del motore elettrico evidenziano un miglioramento di oltre il 43% attestandosi a 100 kW (136 CV). Insieme, le due unità consentono al sistema di erogare una potenza complessiva di 340 kW (462 CV). A ciò si aggiunge la strategia di coppia motrice derivata dalla supercar 918 Spyder, che garantisce che l’unità elettrica possa essere utilizzata in tutte le modalità di guida del pacchetto standard Sport Chrono per migliorare ulteriormente le prestazioni dell’auto. Ciò significa che la coppia massima di sistema risulta disponibile non appena si preme il pedale dell’acceleratore. A seconda della situazione di guida e delle esigenze prestazionali, il conducente può continuare ad attingere alla spinta della coppia motrice sull’intera gamma dei regimi. Ciò migliora l’agilità della vettura e contribuisce a un’esperienza di guida di livello superiore. La disponibilità della spinta supplementare e la necessità di ricarica della batteria durante il viaggio dipendono dalla modalità di guida selezionata. Nelle modalità prestazionali Sport e Sport Plus è praticamente possibile utilizzare l’intera energia della batteria per un’accelerazione. Nella modalità Sport, la batteria viene ricaricata quanto basta per una nuova spinta. Nella modalità Sport Plus, la batteria viene ricaricata il più rapidamente possibile. Le altre modalità di guida supportano la massima efficienza di guida.

Ricarica con la app Porsche Connect e il Servizio di Ricarica Porsche

La capacità del pacco batterie risulta notevolmente migliorata nella Cayenne E-Hybrid, così come l’autonomia di percorrenza in elettrico e le riserve di coppia: rispetto al modello precedente, la capacità è passata da 10,8 a 14,1 kWh, che corrisponde a un incremento del 30% circa. Il pacco batterie raffreddato a liquido, alloggiato sotto il piano di carico nella parte posteriore della vettura, è composto da otto moduli, ciascuno contenente 13 celle agli ioni di litio prismatiche. La batteria ad alto voltaggio viene ricaricata completamente nel giro di 7,8 ore mediante collegamento 230 Volt con 10 Ampere. Se invece del caricatore standard da 3,6 kilowatt vengono utilizzati il caricatore di bordo opzionale da 7,2 kilowatt e un collegamento 230 Volt con 32 Ampere, la batteria viene ricaricata in sole 2,3 ore

Il processo di ricarica può essere gestito e monitorato per mezzo del sistema Porsche Communication Management (PCM) e, da remoto, utilizzando la app Porsche Connect. Il sistema di climatizzazione indipendente, che consente di riscaldare e raffrescare l’abitacolo quando il motore è spento, è incluso nella dotazione standard e può anche essere gestito individualmente tramite smartphone. Porsche Connect può inoltre servire per trovare e filtrare le colonnine di ricarica e impostarle come destinazione di navigazione. Il nuovo Servizio di Ricarica Porsche consente l’accesso alle colonnine di ricarica pubbliche di qualsiasi gestore, senza che sia necessaria un’inscrizione supplementare nell’elenco clienti del gestore della stazione. Il servizio viene fatturato direttamente tramite l’account ID Porsche.

Nuovo modulo ibrido e Tiptronic S a variazione rapida dei rapporti

Porsche ha ridisegnato il sistema di trazione della Cayenne E-Hybrid. Il modulo ibrido è costituito da un gruppo altamente integrato di motore elettrico e frizione di separazione. A differenza del precedente sistema elettro-idraulico con attuatore a mandrino, la frizione di separazione è ad azionamento elettromeccanico, il che garantisce tempi di reazione persino più rapidi. Alla trasmissione viene aggiunto il nuovo cambio Tiptronic S, sviluppato appositamente per l’intera gamma Cayenne a otto velocità. Il cambio automatico non solo rende l’avvio più morbido e fluido, ma contribuisce anche a velocizzare notevolmente la cambiata. E’ stata inoltre ulteriormente ridotta l’interruzione della forza di trazione in fase di cambio marcia.

Trazione integrale hang-on attiva

Grazie al Porsche Traction Management (PTM), la Cayenne E-Hybrid si dota di una trazione integrale hangon attiva con frizione a lamelle a comando elettronico e con regolazione da diagramma. Con il suo ampio intervallo di distribuzione della coppia motrice, il sistema offre chiari vantaggi in termini di comportamento dinamico, agilità, controllo della trazione e capacità fuoristradistiche. Grazie a un nuovissimo telaio, la Cayenne E-Hybrid garantisce le stesse dinamiche di guida sportiva di tutti gli altri modelli della nuova generazione di Cayenne. Il sistema Porsche Active Suspension Management (PASM) di regolazione elettronica degli ammortizzatori è fornito di serie. Le dotazioni su richiesta includono il sistema di stabilizzazione attiva dei movimenti di rollio Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC) e un sistema di collegamento tra vettura e rimorchio per carichi fino a 3,5 tonnellate.

Nuovi optional

Con il lancio della Cayenne E-Hybrid, Porsche amplia anche la sua gamma di sistemi di assistenza alla guida e di equipaggiamenti opzionali per l’intera gamma introducendo una serie di novità. Per la prima volta su un modello Porsche viene offerto l’head-up display, che visualizza tutte le informazioni relative alla guida su un display a colori collocato all’altezza degli occhi del guidatore. Fra le altre nuove dotazioni ora disponibili sulla Cayenne vi sono il sistema digitale intelligente di assistenza alla guida Porsche InnoDrive con cruise control adattivo, i sedili con funzione ‘massaggio’, il parabrezza riscaldato, l’impianto di riscaldamento indipendente attivabile in remoto e i cerchi metallici super leggeri da 22”. Lancio sul mercato e prezzi La nuova Cayenne E-Hybrid è ora disponibile in Italia a partire da 93.402 euro, inclusa IVA e dotazioni specifiche. Il lancio sul mercato europeo è previsto per fine maggio 2018.