Porsche Macan, nuovo atto

Porsche Macan migliora. Il debutto è stato in Cina, laddove Porsche ha venduto 350.000 unità dal 2014, poco meno di un terzo del totale del mondo. Obiettivo del restyling? Restare la sportiva di riferimento del proprio segmento.

Il design

Si parte dall'anteriore, con paraurti rivisto e fari anteriori a Led con Dynamic Light System Plus. Al posteriore, invece, troviamo gruppi ottici che creano un’unica grande firma luminosa, al centro della quale compare il logo tridimensionale. Quattro le nuove colorazioni esterne: Crayon, Dolomite Silver, Miami Blue e Mamba Green.

Tecnologie a gogo

Il numero di sistemi di assistenza alla guida cresce. Fino a 60km/h oggi si potrà guidare senza pensieri con il Traffic Jam Assist con cruise control attivo: sarà l’auto ad accelerare o frenare in caso di code. Per dirla tutta, un atto dovuto per tenersi al passo di altri luxury brand. Di serie su Macan il Connect Plus. Sarà possibile connettersi alla vettura con i propri device ma anche disporre di numerosi servizi digitali tramite comandi vocali.Un esempio? C'è “Here Cloud”, una tecnologia d’avanguardia che offre dati sul traffico basati sulla swarm intelligence. Ma si può utilizzare anche la nuova Offroad Precision App con cui registrare e analizzare le esperienze di guida in fuoristrada.

Lo schermo touch rispetto alla scorsa generazione è stato ampliato a 11 pollici. Tra le novità anche la consolle rimodernata con inedite bocchette, uno ionizzatore per migliorare la qualità dell'aria interna, il parabrezza riscaldabile.

Parola d’ordine: sportività

La dose di sportività aumenta. Su Macan si ritrova il volante sportivo GT già montato sulla 911, ma anche un telaio ottimizzato e cerchi da 20 e 21 pollici. Con lo Sports Chrono Package, infine, si può scegliere lo Sport Response Button integrato nel volante per avere sempre a disposizione un tasto da cui sprigionare tutta la potenza della vettura.