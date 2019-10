Porsche amplia la gamma di sportive elettriche con la Taycan 4S

Sebbene sia ancora recente il ricordo della presentazione in anteprima della nuova sportiva elettrica di Porsche, avvenuta lo scorso settembre in tre continenti simultaneamente, la Casa di Zuffenhausen è già pronta a introdurre sul mercato la terza versione della berlina sportiva, la Taycan 4S.

Il nuovo modello è disponibile con due opzioni di batterie: la batteria Performance, che eroga una potenza fino a 390 kW (530 CV) e la batteria Performance Plus con una potenza fino a 420 kW (571 CV). Dopo la Taycan Turbo S e la Taycan Turbo, la Taycan 4S viene dunque proposta come nuovo modello d’ingresso della gamma. La batteria Performance, con capacità complessiva di 79,2 kWh, fa parte della dotazione di serie; la batteria Performance Plus, già disponibile per la Taycan Turbo S e la Taycan Turbo, può essere richiesta come optional e ha una capacità complessiva di 93,4 kWh.

I dati relativi a potenza e autonomia di percorrenza variano a seconda dell’opzione scelta. In entrambi i casi, la Taycan 4S accelera da 0 a 100 km/h in 4,0 secondi e la velocità massima raggiunta è pari a 250 km/h. L’autonomia di percorrenza arriva a 407 chilometri con l’opzione Performance e con la Performance Plus addirittura a 463 chilometri (secondo la procedura di omologazione WLTP), che è poi il valore più elevato dell’attuale gamma Taycan. La potenza di massima ricarica è di 225 kW (batteria Performance) o di 270 kW (batteria Performance Plus).

Motori di azionamento innovativi

Accelerazione mozzafiato, forza di trazione tipica di una vettura sportiva ed eccellente potenza continua di trasmissione: anche il nuovo modello 4S beneficia di questi punti di forza che caratterizzano l’intera gamma Taycan. L’unità sincrona a eccitazione permanente sull’asse posteriore ha una lunghezza attiva di 130 millimetri, dunque è esattamente 80 millimetri più corta del componente di trasmissione corrispondente della Taycan Turbo S e della Taycan Turbo. L’inverter controllato a impulsi utilizzato sull’asse anteriore della Taycan 4S opera con un massimo di 300 A, che arrivano a 600 A per l’inverter sull’asse posteriore.

Dotata di due unità sincrone a eccitazione permanente sull’asse anteriore e posteriore – in altre parole, una trazione integrale – e di una trasmissione a due velocità installata sull’asse posteriore, l’architettura del sistema di trazione condivide con gli altri due modelli della gamma i medesimi elementi tecnici salienti. Lo stesso vale per il sistema di gestione intelligente della ricarica e per le caratteristiche aerodinamiche esemplari. Con un cx di 0,22, l’aerodinamica della vettura contribuisce notevolmente a contenere il consumo energetico e quindi a garantire un’autonomia di percorrenza estesa. Tipici della Taycan sono anche il profilo ‘pulito’ d’ispirazione puristica che esprime il DNA stilistico di Porsche e il design esclusivo degli interni dove spicca l’ampia fascia in vetro che ospita gli schermi.

Design esterno all’insegna del purismo

Con il suo profilo ‘pulito’ d’ispirazione puristica, la Taycan simboleggia l’inizio di una nuova era mantenendo al contempo l’inconfondibile DNA stilistico di Porsche. Frontalmente, il profilo della vettura risulta particolarmente largo e piatto, con parafanghi dalla sagoma pronunciata. La silhouette è caratterizzata da una linea del tetto sportiva che si inclina nettamente verso il basso sul posteriore. Un altro tratto caratteristico è costituito dalle sezioni laterali molto scolpite. L’abitacolo filante, il montante C ridotto e le spalle pronunciate dei parafanghi creano un effetto che enfatizza nettamente la sezione posteriore, come è tipico del Marchio. Ci sono poi elementi innovativi come, ad esempio, il logo Porsche dall’effetto vetro, che è stato integrato nella barra luminosa posteriore.

Design esclusivo per gli interni

Le caratteristiche che distinguono la Taycan 4S dai modelli Turbo e Turbo S includono i cerchi Tayan S Aero da 19 pollici ottimizzati per una migliore aerodinamica e le pinze dei freni di colore rosso. Altri tratti distintivi del modello sono costituiti dalla nuova geometria del sotto-paraurti anteriore, dalle soglie laterali e dal diffusore posteriore nero. I proiettori a LED con sistema PDLS Plus sono inclusi nella dotazione di serie.

Anche il cruscotto, con la sua struttura ‘pulita’ e un’architettura completamente rinnovata, annuncia l’avvio di una nuova era. Il quadro strumenti curvo installato come unità free-standing costituisce il punto più alto della plancia e risulta nettamente orientato verso il conducente. Lo schermo centrale da 10,9 pollici del sistema di infotainment e uno schermo opzionale per il passeggero sono disposti in modo da formare una fascia in vetro integrata dall’effetto visivo di un grande pannello nero.

La dotazione di serie della Taycan 4S comprende rivestimenti interni parzialmente in pelle e i sedili anteriori comfort con regolazione elettrica a otto vie. Con la Taycan, Porsche propone per la prima volta interni completamente leather-free, realizzati con innovativi materiali riciclati che rafforzano il concetto di sostenibilità cui si ispira questa sportiva elettrica.

Sistemi del telaio a controllo centralizzato

Porsche utilizza un sistema di controllo centralizzato per i sistemi del telaio della Taycan. Il regolatore del telaio integrato Porsche 4D-Chassis Control analizza e sincronizza tutti i sistemi del telaio in tempo reale. La dotazione di serie della Taycan 4S prevede sospensioni pneumatiche adattive con tecnologia a tripla camera con sistema Porsche Active Suspension Management (PASM) di regolazione elettronica degli ammortizzatori.

La Taycan 4S monta freni con pinze fisse a sei pistoncini sull’asse anteriore e dischi in ghisa fessurati internamente. Il diametro dei dischi dei freni è di 360 millimetri sull’asse anteriore e di 358 millimetri sul posteriore. Sull’asse posteriore vengono utilizzati freni a quattro pistoncini. Le pinze dei freni sono verniciate di colore rosso.

La Taycan 4S è già ordinabile e arriverà nelle concessionarie europee a gennaio 2020. I prezzi di vendita in Italia partono da 109,115 euro, inclusa IVA e dotazioni specifiche.

Gallery