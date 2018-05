Grande successo per il primo raduno nazionale di Subaru Italia e Subaru4Fun

Durante il ponte del primo maggio, si è svolto il primo raduno organizzato per un selezionato numero di possessori di autovetture Subaru che, oltre a condividere la passione per lo stesso brand, si è voluto cimentare con le loro vetture in percorsi off road per raggiungere luoghi particolarmente suggestivi alla scoperta di numerose meraviglie che il nostro Paese offre.

L'attività si è svolta principalmente nell'incantevole paesaggio dell'Argentario lungo itinerari che hanno messo alla prova le vetture dei clienti che non hanno esitato a avventurarsi in percorsi off road coaudiuvati e seguiti dai piloti della Subaru Driving School. La carovana dei 33 euqipaggi è partita da Bolgheri - nota per i versi di Giosué Carducci - con direzione Albinia e successivamente Orbetello dove gli ospiti hanno trascorso la notte.

Il secondo giorno è iniziato presto per poter raggiungere le Terme di Saturnia prima di tornare ad Orbetello e poter effettuare due esperienze: giro in battello in laguna e bike test delle eBike Scott. Infatti, partner della manifestazione è stato Scott Italia che, forte del recente rinnovo dell'agreement con Subaru Italia per attività congiunte di co-marketing, ha voluto essere presente all'evento per dare la possibilità ai subaristi di cimentarsi lungo un percorso ai piedi dell'Argentario con la gamma MTB eBike di ultima generazione.

Terzo e ultimo giorno con destinazione Parco Archeominerario di San Silvestro (LI), un'area naturale protetta di interesse locale della regione Toscana istituita nel 1995. Il programma è terminato vicino alla meravigliosa spiaggia del Golfo dei Baratti. Soddisfatti i 33 equipaggi, che hanno espresso il loro interesse nel partecipare a futuri eventi organizzati dal Subaru4Fun.

Purtroppo, visto il numero chiuso di equipaggi che potevano partecipare, alcuni clienti non hanno potuto far parte dell'evento. Per loro altre date ed altri luoghi sono in programma fino alla fine dell'anno. A cominciare da una trasferta sulle colline modenesi il 17 Giugno per finire con il Dream Tour che sarà organizzato per la sera di San Silvestro in Sardegna. Una 4 giorni all'insegna della scoperta del meraviglioso paesaggio sardo per festeggiare l'arrivo del nuovo anno con Subaru.

Subaru Italia pone al centro dei suoi obiettivi la soddisfazione e il coinvolgimento dei propri clienti. In questa direzione vanno le attività del Subaru4Fun, nato per essere a contatto con il cliente finale e capire quali possono essere i loro interessi e le loro necessità. Due gli ospiti speciali dell'evento. De Meneghi recentemente premiato per aver percorso con la sua Outback del 2007 l'impressionante distanza di 1 milione di km. Un rappresentante di Yokohama Italia ha sancito l'inizio della partnership fra la filiale italiana del produttore di gomme giapponese e la Casa delle Pleiadi. Molti modelli Subaru sono dotati già in primo equipaggiamento di pneumatici Yokohama e le case madre collaborano efficacemente da molti anni dal punto di vista tecnico. Per questo l'accordo italiano rappresenta un'ottima attività per le filiali nazionali. Il marchio Yokohama godrà di una positiva visibilità attraverso questa partnership e avrà l'occasione di far testare, a tutti coloro che parteciperanno ai corsi di guida organizzati dalla Scuola di pilotaggio Subaru (SDS), le prestazioni dei propri pneumatici.

Dal canto suo, Subaru Italia potrà contare - per le vetture SDS - di pneumatici dalle grandi qualità e prestazioni che permetteranno di far esaltare ancor di piu' le particolari caratteristiche delle proprie vetture. Oltre alla sponsorizzazione dei corsi che la scuola dedica ai privati, Yokohama avrà la possibilità di essere maggiormente conosciuta da tutti quei subaristi che saranno coinvolti nelle tappe del Subaru4Fun oltre alle attività che SDS costantemente effettua con la rete di vendita Subaru.