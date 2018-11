Accessori auto: quali sono i più acquistati su Ebay

Come ogni anno, il 15 Novembre è tornato in vigore l’obbligo dei pneumatici invernali o delle catene da neve a bordo. Per eBay ancora un'occasione per mettere nero su bianco l'aumento degli acquisti fatti dal portale per gli accessori dell'auto. In Italia infatti il sito favorisce sempre più spesso concorrenza, risparmio e velocità sui tempi, senza muoversi da casa.

L'automobilista compra sempre più online

Dalle percentuali ricavate nell'ultimo anno (2017-18), l'aumento degli acquisti riscontrato è pari al +14% per gli pneumatici e +33% sull'acquisto delle catene (tanto da vendere un treno di gomme sui 200.000 offerti ogni 2 minuti, un set di catene sui 160.000 proposti ogni 8 minuti). Ma non sono questi i prodotti più amati dagli automobilisti che amano comprare online e si trovano di fronte alla categoria specifica con 37 milioni di articoli...

L'accessorio più acquistato su Ebay: il portasci

Nonostante sia un accessorio che non serva sempre (e non a tutti), è proprio il portasci quest'anno ad aver avuto la meglio nella classifica dei prodotti più venduti nel settore. Solo Ebay.it ne ha venduto uno ogni 7 secondi nei mesi appena trascorsi, battendo anche le parti di ricambio più comuni ma più difficili per il montaggio... per cui magari l'automobilista preferisce farsi aiutare da un esperto.

Scorrendo nella classifica, inoltre, è interessante notare come negli acquisti più frequenti ci siano luci o frecce (un acquisto ogni 2 minuti). Ogni 4 minuti, invece, è semplice adesivo ad entrare nel carrello dell’acquirente, complice probabilmente il prezzo. Alla fine della classifica tra i prodotti più ricercati ci sono i tergicristalli. Qui è l'usura che non perdona, e si naviga online per risolvere prima possibile il problema, soprattutto in inverno.