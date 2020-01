Qooder: da due a sette giorni, debutta il noleggio a breve termine

Il noleggio a breve termine fa un passo avanti: consegna e ritiro del veicolo a domicilio, prezzo molto concorrenziale e la possibilità di azzerare i costi nel caso si decida di trasformare il noleggio in acquisto. Questa l'offerta della "Drive Experience", la nuova formula messa a punto dalla svizzera Qooder, l'unica al mondo ad avere in gamma scooter a due, tre o quattro ruote, benzina o elettrici, che prevede una lunga prova da due a sette giorni.

"Abbiamo voluto creare una formula ibrida – spiega Paolo Gagliardo, CEO di Qooder – fra test drive, noleggio e normale percorso di acquisto, dando ai clienti la possibilità di provare a fondo i nostri veicoli prima di comprarli. Rimanendo sempre al loro fianco con un'assistenza personalizzata per sciogliere qualsiasi dubbio. D'altra parte, l'esperienza di provare un veicolo unico nel suo genere e le straordinarie sensazioni di guida che questa esperienza regala meritano un approfondimento".

Dal punto di vista pratico il costo del noleggio si trasforma subito in un voucher: il suo valore diventa lo sconto per l'acquisto di un veicolo. Tre le scelte possibili: 2, 4 e 7 giorni, rispettivamente per 150, 400 e 800 km di uso. Il primo costa 140 euro e comprende nel prezzo la polizza Kasko, il soccorso stradale e un servizio clienti dedicato. Per il noleggio di quattro giorni il costo è di 240 euro e in più è compreso nel prezzo anche il soccorso stradale, mentre per il voucher più completo (da 7 giorni e 400 km) è prevista la consegna e il ritiro del Qooder a domicilio, per un prezzo di 400 euro.

Tutto il processo di prenotazione e gestione dei voucher si svolge online, in pochi clic all'indirizzo: https://shop.quadrovehicles.com/Pages/drive-experience Nessuno offre un test drive gratuito così completo, nessuno offre un noleggio che si può rapidamente trasformare in acquisto. Ecco la rivoluzione.