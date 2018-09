Quadro Vehicles consegna un Qooder personalizzato al Principe del Belgio

All’Autoworld di Bruxelles Paolo Gagliardo, CEO di Quadro Vehicles, ha consegnato un Qooder appositamente personalizzato per il principe Laurent del Belgio.

“Qooder è una nuova categoria di prodotto che prende il meglio dell’auto e della moto. Sicuro, versatile e divertente. Il principe del Belgio è uno dei nostri primi clienti ed appassionato di innovazione e di mobilità. Si è entusiasmato del nostro prodotto ed abbiamo pensato di ringraziarlo con una bella personalizzazione", ha dichiarato Gagliardo.

Il veicolo esclusivo per il Principe Laurent del Belgio è di color blu dedicato, sella marrone, impunture a contrasto e iniziali del Principe ricamate; i cerchi sono di color alluminio lucido; il veicolo è dotato, inoltre, di un bauletto alluminio di 58 lt, parabrezza regolabile con supporto del navigatore, paramani e deflettori aria maggiorati nella zona gambe per una protezione ottimale.

“Il prodotto è sicuro, perché ha 4 ruote e allo stesso tempo è agile come uno scooter. È un buon equilibrio perché dà allo stesso tempo sicurezza e agilità e capacità di andare nel traffico”, ha aggiunto il Ceo dell'azienda svizzera, precisando che il prodotto è stato pensato soprattutto per chi è costretto a percorrere “le strade delle grandi città, dove c’è congestione del traffico”.

Durante l’evento, grande successo per il test di Qooder proposto ai presenti che hanno avuto modo di guidare il veicolo all’interno del parco, apprezzandone il sistema brevettato HTS Hydraulic Tilting System, che gli consente d’inclinarsi come una moto a 2 ruote ma di mantenersi aderente all’asfalto grazie alle sue 4 ruote da 14 pollici. L'azienda elvetica sta avendo una grande espansione: "abbiamo cominciato con l'Italia, con la Francia e con la Spagna, a ottobre ci sarà la Germania, a novembre l'Inghilterra e oggi siamo qui in Belgio", ha concluso Gagliardo.