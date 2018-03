QOODER, il miglior alleato contro le buche

Riesce a piegare e curvare anche con una gomma sgonfia, più stabile in entrata ed uscita dalle buche anche quelle più temibili: debutta QOODER, il nuovo concetto di mobilità all'avanguardia che combina il meglio delle auto con il meglio delle moto e scooter.

Dove infatti gli altri due ruote sono in difficoltà, il QOODER, appena presentato al Salone dell'Auto di Ginevra, rimane stabile e sicuro. Questa la straordinaria caratteristica di QOODER che grazie al sistema brevettato HTS Hydraulic Tilting System, oltre ad inclinarsi come una moto a due ruote è in grado di assorbire qualsiasi colpo senza scomporsi grazie alle sue quattro ruote da 14 pollici. Sicurezza e comfort per affrontare con disinvoltura ogni tipo di strada, quindi, anche le più impervie. QOODER è stato infatti messo a punto per assorbire i colpi più duri come quelli delle buche, che in particolare in questo periodo a causa del mal tempo, rappresentano un serio problema per le grandi città italiane.

Automobilisti e scooteristi quotidianamente devono fare lo slalom per evitare cadute rovinose o di essere messi in difficoltà dalle buche colme di acqua. Dopo una buca, il veicolo rimane stabile anche nella condizione in cui lo pneumatico venga sgonfiato o stallonato. Quindi, pur riscontrando il danno, la stabilità di QOODER non ne risente in modo determinante ai fini del controllo del veicolo. Per esempio, quando con un normale 2 ruote affrontiamo una buca, il carico è più o meno distribuito al 50% su ogni ruota. Nel nostro caso, invece, a parità di peso, il carico viene distribuito su 4 punti, quindi la ruota graverà singolarmente per 1/4 del carico con evidenti vantaggi di maggiore comfort e di minore impatto preservando notevolmente tutti gli organi meccanici. Tutto questo si traduce in maggiore sensazione di sicurezza nella guida su pavimentazioni accidentate. Oltre ad avere i vantaggi sopra descritti, QOODER beneficia del sistema di basculamento HTS che permette, in determinate situazioni, di avere a disposizione un'escursione complessiva della sospensione che risulta best in class rispetto a qualunque veicolo, sia 2/3 ruote scooter che automobile.

Inoltre, Qooder è l'unico veicolo basculante che grazie al differenziale posteriore, permette la trazione su ambedue le ruote posteriori, garantendo una migliore motricità in tutte le condizioni atmosferiche e stradali. Qooder è una nuova categoria di mobilità urbana. "Il problema delle buche, dell'asfalto disconnesso e sgretolato, è ormai sotto gli occhi di tutti ed è causa di grande disagio e stress. Questo video dimostra con trasparenza quanto QOODER sia una risposta efficace e sicura per affrontare al meglio i problemi della vita cittadina. QOODER è più stabile, è anti-buche ed è unico al mondo", ha commentato Paolo Gagliardo, amministratore delegato di Quadro Vehicles.