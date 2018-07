Qooder in evidenza all'Italian Master Golf 2018 di Torino

Qooder e' stato protagonista della tappa dell'Italian Master Golf 2018 presso il Royal Park "I Roveri" di Torino. Nell'occasione il pubblico ha anche avuto modo di testarlo. "Oltre al torneo di golf gli ospiti hanno apprezzato la classe di un veicolo unico al mondo: elegante, sicuro e divertente. Qooder continua a stupire i driver piu' esigenti e anche a Torino si e' distinto per la sua versatilita'. Il pubblico ha potuto testare una guida esclusiva, proprio come nello spirito del golf: in fondo, i due mondi si appartengono", sottolionea Paolo Gagliardo, Ceo di Quadro Vehicles.

Durante il torneo, infatti, sono state numerose le richieste per provare Qooder sui panoramici itinerari intorno al circolo. Non solo, i vincitori assoluti delle tre categorie potranno provare Qooder direttamente a casa per una settimana. Il mezzo puo' contare sul sistema brevettato HTS Hydraulic Tilting SystemTM, che gli consente di inclinarsi come una moto a 2 ruote ma di mantenersi aderente all'asfalto grazie alle sue 4 ruote da 14 pollici: l'ideale su ogni tipo di strada, anche le piu' dissestate.