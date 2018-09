Qooder di Quadro Vehicles sbarca a Parigi

Sarà presentato a Parigi, oggi martedì 18 e mercoledì 19 settembre, Qooder, l'unico veicolo al mondo a 4 ruote che unisce il meglio del mondo delle auto con quello delle motociclette. La presentazione si terrà presso l'Aqua Café, celebre locale lungo la Senna, alle 10.30. Per l'occasione, i giornalisti potranno testare il mezzo su strade urbane e percorsi più sterrati della città percorrendo circa 40 km. "La Francia è uno dei mercati più importanti per la nostra società, per cui è fondamentale offrire ai clienti la possibilità di testare dal vivo la qualità e le caratteristiche tecniche dei veicoli che proponiamo. In tal senso, il 22 settembre si terrà l'inaugurazione dei primi due 'Quadro Vehicles STORE' parigini con l'obiettivo di avviare una rete di vendita capillare in Europa." - Spiega Paolo Gagliardo, CEO di Quadro Vehicles che sarà presente all'evento. - "Tra i nostri prodotti più innovativi c'é Qooder, l'ideale per il traffico cittadino, per le strade dissestate e per chi vuole provare una guida sicura e stabile".