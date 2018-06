Quadro Vehicles official sponsor dell'Italian Master Golf di Bologna

La svizzera Quadro Vehicles, leader nella produzione di veicoli a tre e quattro ruote basculanti, è partner di Sport Network al torneo di golf "Sport Network Italian Master 2018", che farà tappa domenica 10 giugno, presso il Golf Club Bologna.

Per l'occasione, verrà presentato Qooder, il nuovo concetto di mobilità a 4 ruote. "Siamo soddisfatti del percorso di crescita di Quadro Vehicles a dimostrazione del fatto che il nostro è un prodotto agile, sicuro, ma soprattutto capace di distinguersi nel panorama della mobilità innovativa". Ha dichiarato Paolo Gagliardo, CEO dell'azienda.

"I parallelismi tra la filosofia Qooder e il mondo del Golf sono tanti: il giocatore di golf è un driver Qooder perfetto, capace di rilassarsi vivendo un'esperienza esclusiva e in grado di generare forti emozioni, sia che si tratti di guidare su strada, sia colpendo una pallina su un prato, unendo cosi' i piaceri della vita a 4 ruote con quelli dell'attività sportiva".

Durante l'evento saranno a disposizione degli ospiti una decina di Qooder, che potranno essere testati su panoramici itinerari offerti dai colli bolognesi, intorno al circolo. Non solo, i vincitori assoluti delle tre categorie potranno provare le potenzialità di Qooder direttamente a casa propria per una settimana. "Vieni a testare Qooder, se lo provi non potrai piu' farne a meno" conclude Gagliardo.