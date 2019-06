Quadro Vehicles Oxygen: elettrico, leggero e colorato, perfetto per muoversi in libertà

Al Parco Valentino Motor Show 2019 di Torino debutterà il tanto atteso Oxygen, il nuovo veicolo elettrico di Quadro Vehicles Advanced Mobily Solutions, ora disponibile in Europa. Il mezzo a due ruote e a zero emissioni avrà libero accesso nelle zone a traffico limitato, nei centri storici e nelle isole. Oxygen parteciperà al Salone dell’auto di Torino insieme a Qooder, il 4 ruote che coniuga il meglio del mondo delle auto con quello delle motociclette, che sfilerà nella parata inaugurale del mercoledì sera. In occasione dell’evento, Quadro Vehicles allestirà uno stand espositivo all’interno del Parco in cui sarà possibile ammirare Oxygen in diversi colori ed il nuovo eQooder. Inoltre, per i curiosi, sarà possibile prenotare ed effettuare il test di Oxygen per la città di Torino.

Oxygen è leggero (solo 93 kg), colorato, ha 80 km di autonomia ed è dotato di due batterie “swap” rimovibili con ricarica veloce in meno di 6 ore collegabile da garage, casa o lavoro. “Si tratta di un mezzo di alta qualità, divertente da guidare e particolarmente adatto per muoversi nel traffico cittadino e nelle aree a ZTL.” - Spiega Paolo Gagliardo, Ceo dell’azienda elvetica. - “Il veicolo silenzioso coniuga perfettamente la sicurezza e la tecnologia, tipica dei prodotti firmati Quadro Vehicles, al piacere di una guida leggera e rispettosa dell’ambiente.” Oxygen è un veicolo scattante, caratterizzato da un design fresco e giovanile grazie alle varianti di colore acceso, in giallo, azzurro e blu metallizzato. Inoltre, per l’acquisto del veicolo si può richiedere di accedere all’Ecobonus promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico, che offre agevolazioni per l’acquisto di veicoli a ridotte emissioni.

Quadro Oxygen, disponibile in due versioni

Oxygen è disponibile in due versioni con potenze e caratteristiche diverse, entrambe omologate per due persone. C'è il modello più potente, con un motore equivalente a un 125 cc (potenza 3 kW). Dotato di un'autonomia di 80 km e in grado di raggiungere una velocità massima di 70Km/h, questo modello monta due batterie rimovibili (durata della carica meno di 6 ore ma esiste in gamma accessori anche il caricabatterie da 10A per una carica al di sotto delle 3h) e pesa complessivamente 93 kg (batterie incluse). Si guida anche con patente B e costa 4.799 €. C'è poi la versione con motore equivalente a un 50 cc (potenza 2.65 kW) con un'autonomia di 84 km e che raggiunge la velocità massima di 45 km/h, anche per questa versione il prezzo è di 4.799 €.

Oxygen è sviluppato in perfetta sintonia con lo spirito di Quadro Vehicles “Advanced Mobility Solutions”, essendo un prodotto esclusivo e piacevole da guidare, dotato di una App dedicata con informazioni sul prodotto e sulle batterie, che permette di configurare lo schermo del veicolo in tre diverse modalità.