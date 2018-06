Quanto costa mantenere un’auto: 500x più cara di Volkswagen Tiguan

Non sempre l’auto più economica è la più facile da mantenere. Lo mostrano o dati dell’osservatorio di Sostatariffe che ha messo a confronto la spese annua di 18 auto tra le più acquistate dagli italiani (fonte UNRAE), ipotizzando sempre lo stesso l’acquirente per equiparare la assicurazione e chilometraggio (20.000 l’anno per 1,5 euro/l).

Piccole e suv: le più “care” sono le più vendute

Nel segmento A le due auto più vendute risultano essere la Fiat Panda, poi la Fiat 500. Per guidare la Fiat Panda servono 2. 263 euro l'anno, mentre la Fiat 500, più cara in concessionaria, necessita di soli 2.198 euro l'anno. Certo, la differenza è davvero poca… ma comunque il prezzo continua a scendere anche per la terza al podio… la Volkswagen Up! : è la più economica in assoluto.

Secondo l'indagine, per mantenerla basterebbero 2.148 euro l'anno (carburante, bollo, revisione, assicurazione). Che gli italiani siano un popolo di patriottici?

Stessa tendenza nel segmento C/D. Troviamo al primo posto di nuovo Fiat con la 500X (2.940 euro l'anno) seguita da Fiat Tipo (richiede 2.549 euro).Terzo posto per Jeep Renegade (3.710 ) ma sorpresa: se è vero che i costi di mantenimento tendono a crescere con il crescere del segmento… non vale qui. Per la Volkswagen Tiguan – la più venduta nel segmento D - bastano 2.447 euro… roba da farci un pensierino… e tentare l'upgrade.

Togliendo il segmento E che non ha alcuna “anomalia”, di nuovo nel segmento F troviamo la Porsche 911 (6.223 euro l'anno) tra le più costose ma anche tra le auto più vendute, rispetto alla Maserati Ghibli (5.582 euro per anno) e alla più “economica” Porsche Panamera (circa 5.150 euro).

Non vale per le citycar: Renault Clio al top

Nel segmento B, tra le utilitarie, Renault Clio costa all’acquirente 2.422 euro l'anno: è più venduta della Lancia Ypsilon (secondo posto con 2.285 euro), seguita poi dalla Volkswagen Polo (2.674 euro): qui il costo annuale di Polo risulta più alto a causa del maggior utilizzo di carburante, seppur non vengano specificati le motorizzazioni prese in considerazione. Clio invece risulta più “economica” (considerata una spesa annua di 458 Euro), per quanto riguarda l’assicurazione, anche rispetto alle segmento A considerate dall’analisi.