Raduno Suzuki 4x4 2019: tra divertimento in off-road e adrenalina da MotoGP

L’ottavo Raduno dedicato ai veicoli 4x4 Suzuki, in programma sabato 14 settembre, esplora la riviera Romagnola, spingendosi verso l’interno per raggiungere gli Appennini dove strade e sentieri si snodano in scenari e panorami mozzafiato.

Rimini è mare ma è anche montagna, in pochi chilometri si passa dalle rinomate spiagge della riviera agli sterrati della Carpegna, costeggiando la Repubblica di San Marino. Quest’anno il Raduno Suzuki offre un’opportunità unica: dopo una giornata di emozioni in off-road, chi vorrà potrà assistere al Gran Premio di San Marino a Misano il giorno successivo, domenica 15 settembre, acquistando a condizioni uniche un pacchetto VIP. L’edizione di quest’anno del Raduno sarà imperdibile, perché permetterà di divertirsi al volante in scenari magnifici, di gustare buon cibo e di godersi l’incredibile spettacolo offerto dai piloti del Team SuzukiECSTAR e dai loro rivali in pista.

Off-road, che passione!

Tutti i possessori di una Suzuki 4x4 possono partecipare al Raduno. I percorsi a disposizione dei partecipanti, infatti, sono due e mettono alla prova le capacità off-road di tutti veicoli con trazione integrale, con o senza marce ridotte. L’Organizzazione ha studiato percorsi di diversa difficoltà, attraverso le colline e i loro paesaggi affascinanti. La mattina il giro è itinerante e si snoda su divertenti e avventurose strade sterrate, con brevi tratti di asfalto, mentre per i più audaci che vorranno toccare con mano le capacità della trazione integrale Suzuki con marce ridotte, è prevista una deviazione su un percorso più tecnico. Il tracciato sarà ben segnalato, con assistenza garantita e personale dell’organizzazione a dare supporto nei punti strategici. Nel pomeriggio, poi, sarà possibile divertirsi in un parco giochi off-road allestito dall’organizzazione, con tanti ostacoli da superare in un ambiente circoscritto e sicuro. Nel parco giochi off-road Suzuki sarà inoltre possibile provare Suzuki JIMNY, con trazione ALLGRIP PRO, capolavoro della tecnologia 4x4 Suzuki. Un’auto unica ed ineguagliabile nel panorama automobilistico per stile, praticità, carattere e spirito di avventura.

Vivere l’emozione della MotoGP

In sole 48 ore i partecipanti potranno passare dall’adrenalina dell’off-road a quella della pista.

Iscrivendosi al Raduno, infatti, sarà possibile acquistare pacchetti VIP per la gara di MotoGP di Misano che comprendono:

Biglietto in tribuna D “Suzuki”, presso la curva del Carro, con posto numerato;

Posizione esclusiva con maxi schermo del circuito per seguire l’intera gara;

Parcheggio riservato;

Kit abbigliamento Suzuki (cappellino, t-shirt e gadget Suzuki);

Ingresso all’hospitality Suzuki adiacente tribuna D con area relax e ristoro.

Al via le prenotazioni

Chi desiderasse partecipare all’8° Raduno Suzuki 4x4 può trovare tutte le informazioni sul sito che Suzuki ha dedicato all’evento, all’indirizzo auto.suzuki.it/raduno4x4/.

Per ulteriori dettagli si può, inoltre, contattare la società DrivEvent Adventure, che collabora con Suzuki nell’organizzazione della manifestazione, scrivendo alla mail info@tour4x4.it oppure chiamando i numeri 05831531720 e 3338303079. La società è in grado di indicare strutture convenzionate per il soggiorno in loco.

Il programma del raduno

Sabato 14 settembre

8.30 - 9.30 Ritrovo dei partecipanti in zona Rimini e registrazioni.

9.45 Briefing con indicazioni sulle attività della giornata e sul percorso da affrontare.

10.00 Partenza Raduno Suzuki 4x4

13.00 Pranzo

15.00 - 17.30 Parco giochi off-road

18.00 Saluti finali

Domenica 15 settembre

Dalle 08.00 Ritrovo presso parcheggio riservato Suzuki

8:20 – 9:40 Warm up

11:00 Gara Moto 3

12.20 Gara Moto 2

14:00 Gara Moto GP