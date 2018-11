Renault Alaskan, il pick-up diventa di tendenza

Dopo il primo Fiat Fullback, arrivato come un fulmine a ciel sereno nel mercato italiano, la moda del pick-up è ufficialmente arrivata. Prima d'allora in Italia l'unico veicolo con caratteristiche del genere era Nissan Navara, sorella maggiore di quello che poi è diventato Alaskan. La Renault è stata subito seguita dalla Mercedes Classe X, come a dire che questo segmento coperto dai premium brand, non aspira ad essere solo per “worker”

Piu di un SUV

Renault Alaskan in commercio da un anno ha debuttato con una dotazione tecnica buona: la trazione integrale, il cambio automatico, sospensioni 5-link e la capacità di carico fino a una tonnellata, lo rendono un veicolo inarrestabile come altri competitor. Seppur qui a fare la differenza è il comfort: tecnologia simile ad un’ammiraglia e maneggevolezza di una berlina. Arrivato sul mercato equipaggiato con doppia cabina a 5 posti, tra i pregi di Renault Alaskan troviamo gli airbag laterali a tendina, l'accensione dei fari automatica, alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, non per ultimo sedili posteriori sollevabili e con attacchi Isofix.

Equipaggiamento hi-tech

In alternativa ai grandi suv, sempre più simili tra loro, dunque, Renault mette sul piatto dell’offerta una vettura che punta uno stile countryma continuando a spingere molto su design e dotazione tecnologica. Si trovano di serie i cerchi in acciaio da 16” con pneumatici All Seasons, ABS con assistenza alla frenata di emergenza, Cruise Control e limitatore di velocità con comandi al volante, sono solo un esempio; per chi ama l’outdoor Renault Alaskan, infatti, viene fornito anche di Hill Descent Control e di LSD (Differenziale posteriore a slittamento limitato elettronico), pronto così anche competere nei raduni con suv elaborati.

Diversi allestimenti per tutte le esigenze

La versione di base Life prevede il climatizzatore manuale, la Radio 2DIN con 6 altoparlanti, Bluetooth e comandi al volante con prese USB e AUX. La Zen aggiunge i fari fendinebbia, la griglia frontale cromata, e ancora l’Easy Access System, per accedere il motore senza inserire la chiave, il climatizzatore con ventilazione posteriore, il quadro strumenti con display multifunzione a colori. Bisogna salire al livello Intens per avere di serie i cerchi in lega da 18”, il climatizzatore automatico bizona, i fari autolivellanti, il navigatore satellitare con schermo 7" touch e retrocamera. Qui gli specchietti retrovisori cromati sono elettrici, i vetri posteriori oscurati, e il volante con finitura in pelle. Al top, infine, c'è Executive con barre argento al tetto, camera 360° AVM (Around View Monitor), sensori sensori di parcheggio, luci diurne a LED e sedili in pelle riscaldabili. I motori sono diesel dCi da 160 e 190 cv, quest'ultima disponibile con cambio manuale o automatico. Prezzi da 27.600 euro.

Gallery