Renault, cresce l'attesa per Arkana, il nuovo crossover di segmento C

Renault accoglierà ben presto nella gamma un nuovo crossover del segmento C, battezzato Renault Arkana. La show car di questo nuovo modello, destinato ai mercati mondiali, sarà svelata in anteprima al Salone Internazionale dell’Auto di Mosca 2018.

Il nome Arkana deriva dal latino Arcanum (“segreto”), un termine utilizzato da secoli per definire eventi e fenomeni misteriosi, che valorizza il carattere originale e l’appeal del futuro modello. Questo nuovo e originale crossover si propone di modificare i codici tradizionali del mercato dei SUV, grazie al design esclusivo.

Renault Arkana sarà presentato in anteprima mondiale in Russia quest’estate in veste di show car, per essere commercializzato su tale mercato nel 2019. La show car anticipa un crossover globale che Renault prevede di lanciare su diversi mercati internazionali. Per scoprire qualcosa in più sul conto di Renault Arkana bisognerà attendere l'appuntamento del 29 agosto 2018 al Salone Internazionale dell’Auto di Mosca,