Renault, nuove versioni Sport Edition per il vendutissimo Captur

Nuovo Renault Captur, crossover di segmento B più venduto in Italia dal 2015, si evolve per accogliere le nuove versioni Sport Edition e Sport Edition2. Insieme all'evoluzione delle versioni, avviene anche il passaggio alle motorizzazioni Euro 6c, senza alcun impatto in termini di cavalli e sempre allo stesso prezzo.

Tre le motorizzazioni Energy disponibili: Energy TCe 90 Euro 6c; Energy dCi 90 Euro 6c (disponibile anche con cambio EDC); Energy dCi 110 Euro 6b. Quattro livelli di equipaggiamento per Nuovo Captur. Il primo livello di equipaggiamento, Life, rimane invariato, con prezzi a partire da 16.200 euro. Già dalla versione Sport Edition, troviamo di serie equipaggiamenti (precedentemente disponibili solo in opzione) che valorizzano il look rendendolo più sportivo ed accattivante, come le Sellerie Black, i Privacy Glass, gli Interni Color Chrome, che si aggiungono ai Cerchi in Lega da 16'' Diamantati Black City.

Novità assoluta - disponibile per la prima volta sul secondo livello di allestimento - la Parking Camera con Sensori di Parcheggio Posteriori che, insieme allo Smart Nav Evolution con radio DAB, lo colloca ai vertici del segmento per il suo contenuto tecnologico. Il Livello Sport Edition è disponibile a partire da 18.950 euro. L'allestimento Sport Edition2 prevede inoltre il seguente contenuto tecnologico: R-Link Evolution Europa compatibile con Android Auto, Easy Access System II e Sensori di Parcheggio Anteriori.

Il carattere grintoso di questa versione è poi rimarcato all'interno dell'abitacolo dalle Sellerie Fix Grey in Tessuto e Pelle TEP, e all'esterno dai Cerchi in Lega da 17'' Diamantati Black Emotion, dagli Ski anteriori e posteriori, dai Fari Full LED e dalle caratteristiche tinte Be-Style. Sport Edition2 è disponibile a partire da 20.250. Al top di gamma si conferma la versione Initiale Paris acquistabile a partire da 26.250 euro. Gli ordini delle nuove versioni Sport Edition e Sport Edition2 sono aperti al pubblico da lunedi' 14 Maggio e le prime auto saranno disponibili nella rete delle Concessionarie Renault entro la fine del mese.