Renault Clio, anche quest'anno la straniera più amata dagli italiani

Con 52.267 immatricolazioni, Clio si posiziona per la prima volta al secondo posto nella classifica delle vendite in Italia. Oltre ad essere per il terzo anno consecutivo autovettura straniera più venduta in Italia. A conti fatti, per Renault, il 2018 è stato un anno più che positivo che lo vede consolidare la sua quota di mercato al 9.9%. Vediamo in che modo hanno raggiunto questi successi.

Le migliori performance francesi

Non solo Clio. Lo scorso anno Captur è stata in grado di conquistare oltre 29.600 clienti: si attesta come il B-SUV più venduto del segmento. Positiva anche la performance realizzata sul mercato dei Veicoli Commerciali, dove Renault dichiara di aver venduto 16.010 unità: si posiziona al terzo posto tra tutti i competitor. Infine, per quanto riguarda i veicoli a zero emissioni, nel 2018 Z.E superano i 500 modelli quelli coinvolti nei progetti di car sharing.

Dacia: ogni anno di più

Dacia raggiunge l’11° posto sul mercato salendo di una posizione rispetto al 2017. Il merito questa volta per il brand low cost è del GPL per cui riesce a salire sul podio delle più vendute del segmento. Il protagonista è Duster che si attesta come primo SUV del segmento C. Per lui e per Sandero il gruppo dichiara il record di vendite dal lancio.