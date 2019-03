Nuova Renault Clio eletta Migliore Auto di Serie al Gran Premio Rtl – Auto Plus – Turbo

La nuova Renault Clio apre una nuova pagina della saga iniziata nel 1990. Dopo quasi 30 anni, Clio ha già venduto 15 milioni di unità, affermandosi così come il modello francese più venduto al mondo.

Appena presentata al Salone di Ginevra, la nuova Clio ottiene già il suo primo premio. Il grande pubblico l'ha eletta Auto di Serie del Salone di Ginevra 2019 al Grand Prix RTL - Auto Plus - Turbo. Una bella ricompensa per l'iconica city car del Gruppo, designata a maggioranza (56% dei voti), dopo una battaglia tra 8 modelli di serie presentati al Salone.

Il 2019 segna l'inizio di questa quinta generazione, determinata a rimanere leader nel suo segmento. Clio può contare su interni spaziosi e innovativi, con schermi che si attestano tra i più ampi della categoria, abbinati al nuovissimo sistema multimediale Easy Link. Dal punto di vista dell’innovazione Nuova Clio è un pioniere per Renault: l’auto inaugura, infatti, la nuova tecnologia ibrida E-TECH e si affacciano i primi dispositivi guida autonoma (Autonomous Drive II livello).

«Siamo lieti di costatare che il pubblico apprezza all’unanimità il design di Nuova Clio. Fin dal primo sguardo, la rivoluzione interna è lampante, con uno Smart Cockpit incentrato sulla tecnologia, il comfort e lo spazio per il conducente e i passeggeri. Nuova Clio è un'auto versatile, la cui tecnologia di bordo renderà ancora più facile la vita quotidiana dei nostri clienti», commenta Antoine Genin, Direttore Design Interni.

«Questo premio è la prima ricompensa per questa nuova Clio e per tutte le équipe che hanno lavorato per creare la migliore delle Clio. Siamo lieti di osservare che questo entusiasmo interno è ampiamente condiviso e amplificato anche dal pubblico e dai molti fan. È una vera prova di fiducia nei confronti di Renault e Nuova Clio, che inaugura una gamma di futuri prodotti nello stesso tempo connessi, elettrici e autonomi», dichiara Olivier Brosse, Direttore Programma Nuova Clio. Clio si è imposta, dal 2013, come leader del segmento B in Europa e anche in Italia si attesta da anni come l’auto straniera più venduta e nel 2018, per la prima volta, seconda assoluta. Tra il 2012 e il 2018, ogni anno sono state vendute più unità rispetto all'anno precedente.