Renault Clio RS, pronti alla pista

In onore della monoposto Renault Sport Formula One Team che debutterà nella prossima stagione, arriva sul mercato la Clio R.S.18: serie speciale con livrea gialla e nera, dedicata agli appassionati del Motorsport.

Pronta alla pista

“I clienti di Renault Sport condividono la stessa passione per la competizione automobilistica”, dice Quentin Audiffren, Product Manager CLIO R.S. Renault Sport Cars. Con questa serie limitata che riprende la base tecnica di Clio Tropphy Energy TCe 220 EDC, siamo orgogliosi di offrire loro il meglio del know-how dei nostri esperti, accentuandone la sportività con elementi di design che evocano direttamente il mondo della Formula 1”.

Design

Nessun dubbio sulla sua vocazione, dunque. All’esterno, troviamo uno stripping R.S.18 con doppio diamante grigio sia sulle porte anteriori che sul tetto. Gialla la lama anteriore con i profili delle modanature laterali. Si aggiungono le losanghe e i badge R.S. sia anteriori che posteriori in “total black”, così come il diffusore posteriore. Infine il logo sui cerchi in lega da 18’’. Derivata dalla Clio TROPHY Energy TCe 220 EDC, CLIO R.S.18 si colloca ufficialmente nelle serie limitate sportive del marchio.

A caratterizzare il modello, inoltre, è presente il sistema d’illuminazione LED multi riflettente R.S. Vision a forma di bandierina a scacchi: per un look riconoscibile sia di giorno che di notte. La tecnologia consente di raggruppare le funzioni fendinebbia con cornering, le luci di posizione e quelle di profondità.

Le prestazioni

Il carattere - il medesimo della Clio R.S. Trophy - è domato da un motore da 220 Cv con una coppia massima di 280 Nm e cambio automatico EDC a doppia frizione,. Il telaio Trophy è ribassato e rinforzato, lo sterzo ancora più diretto. Conclude il pacchetto il terminale di scarico Akrapovic per un trionfo di divertimento. Qui il sound non può mancare di certo. Prezzo 30.750 euro