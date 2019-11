Renault Espace: la quinta generazione ancora più elegante e tecnologica

Renault Espace, che ha registrato vendite per oltre 1,3 milioni di unità dal 1984, è un veicolo iconico che non ha mai smesso di reinventarsi. La sua quinta generazione è stata reinterpretata e si è imposta come un crossover statutario, dal design incisivo.

La firma INITIALE PARIS incarna perfettamente questa reinterpretazione offrendo il meglio del know- how di Renault. Questa versione iconica dell’alto di gamma Renault consente ai passeggeri di stimolare i sensi: tatto, udito, olfatto, sensazioni di guida. Per lunghi viaggi ancora più tranquilli, Nuovo Espace dispone di nuove tecnologie di assistenza alla guida EASY DRIVE: abbaglianti adattivi LED MATRIX VISION – una prima assoluta nella gamma Renault – per un’illuminazione più efficace e più sicura; Highway and Traffic Jam Companion, primo passo verso il veicolo a guida autonoma, per maggiore comfort e tranquillità al volante.

Nuovo Espace può contare sull’ecosistema Renault EASY CONNECT che propone una nuova esperienza di mobilità connessa. In questo caso, integra anche il sistema multimediale Renault EASY LINK che viene visualizzato su uno schermo centrale da 9,3” e dispone di un Driver Display digitale da 10,2” sul cruscotto.

Il comportamento di Nuovo Espace si adatta ai desideri del conducente e dei passeggeri grazie alle modalità MULTI-SENSE e al telaio 4CONTROL a 4 ruote sterzanti che, abbinato al controllo delle sospensioni, conferisce dinamicità e reattività alla guida. Nuovo Espace, che è oggi più che mai l’emblema della marca Renault, rappresenta l’alto di gamma Renault con il SUV Koleos, Talisman Berlina Sporter. Nuovo Espace sarà commercializzato nella primavera del 2020.

"Dal 2015, la firma INITIALE PARIS ha conquistato più del 60% dei clienti di Renault Espace, fatto che dimostra come il suo riposizionamento nel segmento dei crossover alto di gamma sia un successo - afferma Valérie Candeiller, Direttrice Marketing Mondo Upper Cars -. Questa clientela saprà apprezzare il design rivisitato e le nuove tecnologie introdotte, senza sacrificare il comfort e il volume che hanno determinato il successo di questo modello da più di 3 anni. Nuovo ESPACE è oggi più che mai l’incarnazione del comfort da Business Class".