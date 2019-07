Nuova Mégane R.S. Trophy-R: record a Spa-Francorchamps durante gli R.S. Days

La nuova Renault Mégane R.S. Trophy-R ha stabilito un nuovo record di 2’48’’338 (più di 5 secondi di scarto rispetto al record precedente) nella categoria trazione anteriore di serie sul mitico circuito di Spa-Francorchamps durante degli R.S. Days, dopo il nuovo tempo record di riferimento registrato sulla famosa Nordschleife del Nürburgring. Il record è stato trasmesso in diretta sui social network di Renault Sport, in occasione dell’apertura del 5° appuntamento della Formula Renault Eurocup.

Mégane R.S. Trophy-R è la nuova versione di una saga cominciata ben 15 anni fa, che registra, proprio come i suoi illustri predecessori, nuovi record su pista nella categoria trazione anteriore di serie, portando avanti la passione della sfida e della performance tipica di Renault Sport. Rispetto a Mégane R.S. Trophy, Renault Mégane R.S. Trophy-R, dotata dello stesso motore da 300 cv, deve il miglioramento della performance alla riduzione di peso (fino a 130 kg), al lavoro sull’aerodinamica e agli sviluppi più radicali nei collegamenti al suolo. il nuovo modello sarà lanciato sul mercato prima di fine 2019, in una serie limitata a 500 unità numerate.

Nella tradizione di Renault Sport, questa nuova generazione di Mégane R.S. Trophy-R non deve la performance solo alla potenza pura, in quanto il motore da 300 cv è lo stesso di Mégane R.S. Trophy, lanciata all’inizio del 2019. Mégane R.S. Trophy-R è stata sviluppata come un’auto da corsa da un team ristretto dedicato che si è concentrato su tre assi: massima riduzione di peso (fino a 130 kg rispetto a Mégane R.S. Trophy, opzioni escluse), aerodinamica rivisitata e sviluppo più radicale degli assali.

Nella continuità del record stabilito al Nürburgring, la passione che anima Renault Sport la porta a raccogliere nuove sfide, come quella che si è presentata sul circuito di Spa-Francorchamps all’apertura della prestigiosa gara della Total 24 Ore di Spa. È qui, sul circuito di Spa-Francorchamps, che Nuova Mégane R.S. Trophy-R ha registrato un nuovo record ufficiale assoluto nonché un nuovo tempo di riferimento per una compatta di serie. Il record sul circuito belga è stato battuto durante gli R.S. Days, davanti ai fan, alle ore 11.55 del 24 luglio 2019.

Al volante di Mégane R.S. Trophy-R c’era Laurent Hurgon, già detentore di molteplici record con varie generazioni dell’auto sul circuito del Nürburgring.

Oltre ai fan presenti sul posto, tutta la community Renault Sport ha potuto seguire il record in diretta streaming sui social network. Una straordinaria iniziativa quasi senza precedenti per tutta l’industria.

Questa giornata degli R.S. Days si è svolta con una serie di sessioni di prove private della Formula Renault Eurocup sul circuito di Fra-Francorchamps, soprannominato il “Toboggan des Ardennes”, uno dei circuiti più belli del mondo con il suo susseguirsi di curve mitiche come la Raidillon de l’Eau Rouge. Un’occasione per scoprire (o riscoprire) i modelli Renault Sport di ieri e di oggi, ma anche di fare incontri esclusivi con gli esperti e i piloti dei diversi campionati. La massima espressione del principio “from track to road”, con eventi per i clienti previsti per arricchire ulteriormente questi weekend di gare. I proprietari dei modelli R.S. hanno così potuto correre sulla pista tra due sessioni di prove. Hanno anche potuto incontrare Laurent Hurgon che condivide sempre con piacere la sua passione a stretto contatto con il pubblico. E per spingere l’esperienza ancora oltre, Renault Sport offre in vendita durante l’evento una linea tessile specifica e distintiva, Trophy-R, disponibile anche sul sito www.renaultsport.com

Una storia di record cominciata nel 2008

La storia di Mégane R.S. e dei suoi record dura da oltre un decennio, soprattutto al Nürburgring. Comincia nel 2008 con un primo record registrato nella categoria trazione anteriore di serie: Mégane R.S. R26.R fa il giro della Nordschleife in 8’17’’. Un tempo che sarà letteralmente sbriciolato 3 anni dopo, nel 2011, dalla seconda generazione di Mégane R.S. nella versione Trophy, in mano al pilota – collaudatore Laurent Hurgon (8’07’’97). Nel 2014, quest’ultimo passa per la prima volta sotto la soglia degli 8 minuti (7’54’’36) con la versione Trophy-R di Mégane III R.S.. Sempre lui ha segnato, con Nuova Mégane R.S. Trophy-R, un nuovo tempo di riferimento di 07’40’’100 sul percorso di 20,600 km della Nordschleife (ossia 07’45’’389 sul giro completo ufficiale di 20,832 km), in una caccia al record dove era diventato sempre più difficile guadagnare anche un solo secondo. Oggi Laurent Hurgon batte un nuovo record, questa volta sul circuito di Spa-Francorchamps.

Mégane R.S. Trophy-R sarà commercializzata prima di fine 2019 in una serie limitata a 500 unità numerate. Prezzo a partire da 55.000 € (listino Francia, variabile secondo i paesi).