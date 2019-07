Nuova Mégane R.S. Trophy-R: la Renault di serie più performante di sempre

Nuova Renault Mégane R.S. Trophy-R è l’auto di serie più performante mai commercializzata da Renault. Affonda le radici nella lunga ed intensa storia di Renault a livello di motorsport e continua la leggenda delle Mégane R.S. dei record, portando ancora una volta su strada le tecnologie e il know-how acquisiti da Renault Sport su pista. Con questo veicolo gli ingegneri di Renault Sport hanno spinto le proprie competenze più lontano che mai. Un successo confermato dal nuovo record registrato al Nürburgring.

Nuova Mégane R.S. Trophy-R riprende il motore 1.8 l da 300 cv dallo straordinario rendimento della versione Trophy (167 cv/l). Non è quindi nella potenza che gli ingegneri di Renault Sport hanno cercato per incrementare la performance. Lo hanno fatto perseguendo tre grandi assi di sviluppo.

Drastico intervento sulla massa

Dall’assenza della panchetta posteriore all’adozione dei cerchi in carbonio (in opzione), passando per l’impianto di scarico Akrapovič in titanio, si è aperta la caccia al peso fin nei minimi dettagli. Verdetto della bilancia: -130 kg rispetto a Mégane R.S. Trophy senza opzioni.La nuova Mégane R.S. Trophy-R si contraddistingue anche per un'aerodinamica ancora più spinta per una migliore deportanza e circolazione dei flussi (carenature sottoscocca specifiche e diffusore in carbonio) e ulteriore ottimizzazione termica (presa d’aria NACA, prese d’aria dei freni, ecc.).

Collegamenti al suolo completamente rivisti

Nuova Mégane R.S. Trophy-R si distingue anche per l'assale anteriore con maggiore angolo di campanatura negativa, assale posteriore alleggerito ad H, ammortizzatori specifici Öhlins regolabili, pneumatici Bridgestone Potenza S007 in esclusiva per Renault Sport e impianto frenante ad alta performance con dischi carboceramici Brembo in opzione.

Nuovo record

Un lavoro da esperti confermato dal cronometro: con Nuova Mégane R.S. Trophy-R il 5 aprile 2019 è stato registrato un nuovo record assoluto per una trazione anteriore di serie sui 20,6 km della Nordschleife del Nürburgring con 07’40’’100. Il veicolo ha segnato anche un tempo di riferimento pari a 07’45’’389 nel giro completo ufficiale del circuito. Una performance estrema, a un livello in cui il margine di miglioramento è sempre più ridotto. Nuova Mégane R.S. Trophy-R, auto di eccellenza, sarà commercializzata entro la fine del 2019 con una serie limitata di 500 unità numerate.