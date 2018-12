Nuova Renault Mégane R.S.Trophy: trionfo di performance e sportività

Ancora più performante e sportiva,dedicata agli appassionati, la Nuova Renault Mégane R.S. Trophy amplia la gamma Renault Sport, continuando la stirpe delle versioni Trophy, declinate fin dalla prima generazione di Mégane R.S.

Il nuovo modello inaugura un’inedita versione del motore 1.8l turbo, spinto a 300 cv e 420 Nm grazie all’utilizzo di tecnologie all’avanguardia, in particolare a livello del turbocompressore e dello scarico. Questa motorizzazione può essere associata a una trasmissione manuale o EDC.

Dotata delle più recenti innovazioni introdotte da Renault Sport in materia di ammortizzatori e sospensioni, tra cui il sistema 4CONTROL a quattro ruote sterzanti e gli ammortizzatori con finecorsa idraulici di compressione, Nuova Mégane R.S. Trophy propone di serie il telaio Cup, che si distingue per le sospensioni più rigide e il differenziale a slittamento limitato meccanico Torsen®. Questa versione è arricchita, inoltre, da freni a disco anteriori a doppio materiale, specifici cerchi 19’’ e pneumatici Bridgestone ad altissime performance, che possono essere abbinati a nuovi esclusivi cerchi alleggeriti esclusivi. Per garantire sensazioni ottimali, Nuova Mégane R.S. Trophy può essere equipaggiata con sedili anteriori Recaro di nuova generazione, rivestiti di Alcantara®.

Per soddisfare gli appassionati che ricercano esclusività, la versione Trophy resta perfettamente utilizzabile nella vita quotidiana,beneficiando così di tutti i vantaggi di Mégane R.S., tra cui: possibilità di scegliere tra diverse modalità di guida, grazie al sistema Renault Multi-Sense ®; eccezionali performance del sistema di illuminazione R.S. Vision; sistema di telemetria e acquisizione dati R.S. Monitor.