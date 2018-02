Renault Megane RS, 280 cv di stile

Arriva la terza generazione di Renault Megane RS, la Megane più estrema della gamma. Design aerodinamico, sotto il cofano un 1.8 turbo da 280 cv e 390 nm alimentato dall’esperienza in Formula Uno, un trionfo di tecnologia. Già a motore spento trasuda grinta: più bassa di 0,5 mm rispetto all’odierna versione GT, ha un nuovo paraurti aerodinamico, inediti gruppi ottici full led RS Vision in grado di illuminare fino a 400 metri, al posteriore un estrattore dotato di spoiler e il grande scarico pronto al sound del 4 cilindri.

Tecnologia a servizio delle performance

Tante le novità a livello meccanico che rendono Megane RS sempre più performante. Grazie alla tecnologia twin scroll, il motore è alimentato dai cilindri in maniera alternata per poter premere sul gas e a qualsiasi regime per avere una risposta immediata. Inoltre, il disegno e il movimento dei cilindri sono stati ottimizzati dagli ingegneri Renault Sport Racing, che hanno anche rivisitato la testata e il collettore di scarico per una sonorità specifica. Obiettivo finale: diminuire gli attriti evitando inutili dispersioni d’energia.

Su Megane RS,degno di nota anche il debutto del 4Control, ovvero delle quattro ruote sterzanti. Alle alte velocità (fino a 100 km/h in modalità Race) le ruote posteriori sterzano nello stesso senso rispetto quelle anteriori, garantendo così massima stabilità. Alle basse velocità (fino ai 60 km/h), invece, cambiano senso, per avere agilità in curva e inserimenti ed uscite veloci e precise. Di grande effetto, infine, il launch control, per uno scatto da 0-100 in 5,8 secondi.

Un’auto, più anime

Un grande aiuto per il guidatore è il Multi-sense che armonizza tutti i 40 sensori nella vettura. Dal touch screen al centro della plancia si può scegliere l’anima di Megane RS: Race, Comfort o Sport, con cui sterzo e cambio diventano estremamente reattivi. Oppure un’impostazione Individual, con cui decidere autonomamente i parametri, dalla sospensioni allo sterzo alla risposta dell’acceleratore. Ad ogni modo per gli amanti della sportività dura e pura Renault propone anche un secondo telaio, Cup, nato proprio per i cordoli: più rigido del 10% è equipaggiato con un differenziale Torsen all’anteriore che ne aumenta la motricità, aiutando lo scarico a terra di tutta la potenza.

Prezzi e allestimenti

Al lancio saranno due le trasmissioni disponibili: un cambio manuale a sei marce e un automatico doppia frizione a sei rapporti, quest’ultimo dotato di paddle fissi al volante. Un solo allestimento disponibile. Si parte da 35.350 euro (36.950 euro con automatico EDC) per passare alla versione per i più pistaioli con il telaio Cup con un sovraprezzo di 1.700 euro, solo con cambio manuale. Lancio in concessionaria a maggio, ordinabile già da febbraio.