Renault Espace, Koleos e Talisman Initiale Paris: lusso alla portata di "tutti"

I francesi di Renault hanno sfornato una gamma premium per le loro “ammiraglie”. Si chiama Initiale Paris e arriva su tutte le auto di segmento D, poichè secondo la casa così i modelli saranno in grado di parlare alla nicchia del segmento che sceglie senza mezzi termini il comfort.

Più sportive

La formula oggi prevede le rifiniture francesi più esclusive unite alle tecnologie più avanzate della Casa: il telaio a 4 ruote sterzanti (4control), per fare un esempio; il sistema Multi-sense, che permette al guidatore di modificare sospensioni e assetto del veicolo, personalizzando all’occorrenza lo stile di guida. Sistemi di serie come il Cruise Control adattivo e il rilevatore di stanchezza. Non per ultimo, l’impianto frenante di emergenza avanzato e la funzione di riconoscimento “pedone”.

Interni hi-tech

Ogni modello Initiale Paris vanta l’R-LINK 2 con cui integrare lo smartphone. Non solo una volta connesso si può lasciare in borsa e utilizzare tramite lo schermo di quasi 9 pollici. L’audio nell’abitacolo, del resto, è perfetto: arriva fino a 13 altoparlanti ed è firmato Bose Surround System.

Motori e prezzi

Queste versioni all'apice della gamma debuttano con nuove performanti motorizzazioni, già in linea con le prossime normative “eco”. troviamo il moderno TCe 225, un benzina dotato della tecnologia antinquinamento FAP (Filtro Antiparticolato);il diesel Blue dCi 160 EDC e 200 EDC con SCR (Selective Catalytic Reduction) per ridurre le emissioni di Nox. Già ordinabili i prezzi partono da 41.000 circa: un listino con cui dar filo da torcere alle più ambite del segmento...