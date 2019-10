Renault presenta i nuovi Master Trafic: ancora più tecnologici e potenti

Da pochi giorni sono iniziati i test drive di Nuovo Renault Trafic e Nuovo Renault Master, dedicati alla stampa italiana. Innovazione e tailor – made, caratteri tipici della piccola e media impresa italiana che ne hanno decretato il successo nel mondo, si ritrovano sui top seller a vocazione mondiale di Renault nel campo dei veicoli commerciali.

Veicoli commerciali: una success story di Renault

Trafic e Master arrivano alla quarta generazione dal lancio nel 1980, dopo aver venduto oltre 4,4 milioni di veicoli nel mondo. Renault da 20 anni è il leader Europeo dei veicoli commerciali VAN leggeri, ed in Italia è il 2ndo importatore. Renault in Europa è il leader dei Veicoli Commerciali Elettrici. Inoltre il Gruppo Renault in Italia, al 30 agosto 2019, è il 2ndo importatore, con la quota di mercato più alta di sempre, al 12,2%

Nuovi Trafic e Nuovo Master: sempre più tecnologici e potenti

Arrivati alla quarta generazione, Nuovo TRAFIC e Nuovo MASTER presentano delle importanti innovazioni: nuovo il design, nuove le motorizzazioni più potenti di sempre, più innovazione a bordo, sempre su misura per il cliente

Nuovo Renault Master

Ridisegnato completamente il look esterno con la firma luminosa C-Shape, la nuova calandra e il frontale, Nuovo Master si presenta in tutta la sua innovazione. Anche all’interno l’abitacolo si presenta completamente rinnovato, con una nuova plancia più automobilistica e pratica (con nuovo ripiano Easy Life e la nuova strumentazione), che ingloba il sistema di navigazione integrato Media Nav, compatibile con Android Auto e Apple Car Play. E’ disponibile anche il sistema R-Link.

Ancora più ottimizzata la zona di carico, con nuova illuminazione interna a LED e soglia di carico rivisitata, per facilitare le operazioni di carico e scarico. Innovazione anche sotto il cofano: il motore 2.3 DCI diventa al 100% Twin Turbo, con potenze che vanno da 130 a 180 cv (quest’ultima la più potente di sempre) e coppia fino a 400 Nm.

L’innovazione tecnologica è stata sviluppata anche a bordo, con l’arrivo di numerosi ADAS per una guida più sicura: troviamo il REAR VIEW ASSIST, per la visione posteriore dal veicolo anche in marcia - unici sul segmento - e il SIDE WIND ASSIST, in caso di vento laterale.

Completano gli ADAS i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, per un agevole parcheggio del mezzo, il sistema ACTIVE EMERGENCY BRAKING SYSTEM e il BLIND SPOT WARNING per una guida sicura in ogni condizione.

Con la trazione anteriore e posteriore, 4 lunghezze e 3 altezze, Nuovo Master può esser un furgone, un pianale o un telaio cabinato, allestibile e personalizzabile in base a tutte le esigenze del cliente. Nuovo Renault Master inoltre è anche disponibile nella versione 100% Elettrica, ideale per consegne dell’ultimo miglio, senza emissioni inquinanti, andando a completare la gamma dei veicoli elettrici più ricca del mercato (insieme a ZOE Van, KANGOO Z.E. e TWIZY Cargo). Con oltre 400 versioni disponibili per la gamma Italia, è il vero furgone “su misura”. Il Nuovo Master è proposto a partire da 25.900€ (iva esclusa) nella versione 2.3 ICE dCi 135 S&S.

Nuovo Renault Trafic

Il Nuovo Trafic presenta un nuovo design esterno e i nuovi motori 2.0. Nuova la griglia e nuova la calandra tra i fari, che presentano la caratteristica firma luminosa C-Shape all’esterno. L’interno si mostra come un vero e proprio ufficio mobile, offrendo il sistema di navigazione MEDIA NAV compatibile con Apple Car Play e Android Auto. E’ disponibile anche sul sistema R-Link.

Anche per Nuovo Trafic, presentiamo i nuovi motori 2.0, più potenti di sempre, arrivando fino a 170 cv, con coppia che arriva fino a 380Nm. Una importante novità è rappresentata dal cambio automatico EDC, ottimale nell’uso cittadino ed extraurbano. Anche il Nuovo Renault Trafic risponde in pieno al concetto del veicolo su misura per il cliente, con 2 lunghezze, 2 altezze, sia trasporto persone che trasporti merci, ed oltre 100 versioni disponibili nella gamma Italia. Il Nuovo Trafic è proposto a partire da 24.330€ (iva esclusa) nella versione 1.6 ICE dCi 95 S&S.

Ritorna in gamma anche il Nuovo Trafic Spaceclass, destinato al trasporto persone, alto di gamma, per i clienti professionali. È un vero e proprio salotto mobile, con la plancia moderna, disponibile in oltre 50 configurazioni (da 2 a 9 posti).

Nuovo Trafic Spaceclass è stato pensato e sviluppato per i clienti che non vogliono scendere a compromessi, con la versione con i sedili in pelle fino a 8 posti. Il Nuovo Trafic Spaceclass è proposto a partire da 42.000€ (iva compresa) nella versione 2.0 dCi 145 cv.

Gamma ICE Plus per clienti sempre più esigenti

Alla versione ICE, già completa in base con il climatizzatore manuale, la radio, il cruise control ed il computer di bordo, si affianca la versione ICE Plus, che presenta in base i fari fendinebbia, il media nav, la parking camera con i sensori di parcheggio nonché il wide view Mirror (per una visione completa dell’angolo morto a destra del conducente). La gamma ICE Plus permette quindi di offrire ai clienti più esigenti un veicolo completo e funzionale, mantenendo invariata la possibilità di personalizzare il veicolo in base alle proprie esigenze.