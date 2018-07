Renault inaugura il nuovo benzina 1.3 TCe su Scénic e Grand Scénic

Renault lancia un motore benzina di nuova generazione, inaugurato su Scénic e Grand Scénic, frutto della partnership tra l’Alleanza e Daimler

Il risultato consiste in un significativo miglioramento in termini di piacere di guida, con parallela riduzione di consumi ed emissioni di CO 2 e con un notevole aumento della potenza, fino a 160cv. È prevista un’introduzione progressiva su altri modelli della gamma Renault

Il nuovo motore benzina 1.3 TCe

La casa francese annuncia il lancio del nuovo motore turbo benzina a iniezione diretta sviluppato in collaborazione tra l’Alleanza e Daimler, su Scénic e Grand Scénic, per poi utilizzarlo progressivamente sull’intera gamma Renault. Questa nuova motorizzazione offre progressi significativi in termini di piacere di guida, con una coppia più elevata ai bassi regimi e una disponibilità maggiore e costante agli alti regimi, riducendo parallelamente i consumi e le emissioni di CO2.

Il nuovo blocco motore benzina è disponibile su tre livelli di potenza: 115 CV, 140 CV e 160 CV, con cambio manuale a sei marce o con la trasmissione a doppia frizione EDC a sette velocità, per la prima volta su Scénic TCe. Il primo livello di potenza da 115 CV, offre una coppia massima di 220 Nm con trasmissione manuale. La coppia massima è raggiunta da 1500 giri al minuto. Il livello intermedio da 140 CV offre una coppia massima di 240 Nm con trasmissione sia manuale che automatica EDC, raggiunta da 1500 giri/minuto.

Dotato di maggiore potenza, il motore Energy TCe 160 offre una coppia massima di 260 Nm con trasmissione manuale e di 270 Nm con trasmissione automatica EDC. La coppia massima è raggiunta da 1750 giri/minuto. La nuova tecnologia comprende le innovazioni sviluppate negli ultimi anni dall’Alleanza.

Il Bore Spray Coating, innovativo sui motori di serie Renault, dimostra la portata rivoluzionaria del nuovo motore. È una tecnologia di rivestimento dei cilindri ripresa dal motore della Nissan GT-R, che migliora l’efficienza riducendo gli attriti e ottimizzando la conduttività termica. Altre tecnologie migliorano il piacere di guida e riducono i consumi e le emissioni di CO2: l’iniezione diretta di benzina con pressione portata a 250 bar e la nuova camera di combustione, progettata per ottimizzare la miscela aria/carburante. Infine, la tecnologia Dual Variable Timing Camshaft, che gestisce le valvole di aspirazione e di scarico in funzione delle sollecitazioni del motore.

In tal modo, si ottiene più coppia ai bassi regimi e più coppia lineare disponibile agli alti regimi, a vantaggio di un maggiore piacere di guida e di migliori riprese per i nostri clienti. Il risultato medio è una riduzione del 5,5% dei consumi e una riduzione di 7g/km delle emissioni su Scénic e rispettivamente dell8% e di 11g/km su Grand Scénic.

Scénic e Grand Scénic saranno i primi modelli Renault a beneficiare del nuovo motore benzina. Il nuovo motore è il prodotto di quattro anni di studi e di messe a punto congiunte tra l’Alleanza Renault Nissan Mitsubishi e Daimler, soddisfacendo standard di qualità che richiedevano oltre 40.000 ore di test e 300.000 km di test di validazione.

Sarà prodotto in quattro Paesi (Spagna, Germania, Regno Unito e Cina), in cinque fabbriche differenti e sarà venduto in Europa, Russia, Brasile, Cina, Giappone e Corea del Sud. Ulteriori commercializzazioni sono previste in Africa, Medio Oriente e India. Le previsioni sono di vendere un milione di motori all’anno.

Crossover con le funzionalità di una monovolume

Scénic, icona di Renault dal 1996, ha sempre rappresentato l’innovazione, facendo della sicurezza e dell’easy life i suoi punti di forza storici, tanto da creare un nuovo segmento.

Con la robustezza di un crossover e la modularità di una monovolume, Scénic ha sempre saputo soddisfare al meglio le esigenze delle famiglie, riprendendo a pieno i valori del french design e dell’easy life.

Ciò che negli anni ha garantito il successo di Renault Scénic è, senza dubbio, il suo stile, con lineamenti snelli e potenti, fino alla caratteristica carrozzeria bitono dell’ultima generazione.

I cerchi da 20 pollici, montati in serie su tutta la gamma, uniti all’altezza da terra, e la grande luminosità e visibilità che l’auto può vantare, grazie all’ampio parabrezza e al tetto panoramico, contribuiscono a garantire un design distintivo.

Scénic, inoltre, è l’emblema della modularità nella gamma Renault, grazie agli ampi volumi che mette a disposizione, godendo della consolle centrale scorrevole, del cassetto easy life rivolto verso il passeggero e di ben quattro vani portaoggetti. A questo si aggiunge il bagagliaio di grandi dimensioni sia su Scénic che su Grand Scénic, rispettivamente di 572l, fino ad arrivare a 720l con sedile posteriore avanzato, e di 596l nella versione a sette posti di Grand Scénic, fino ad arrivare a 857l.

Scénic dispone, inoltre, di numerosi sistemi di sicurezza che facilitano la vita al volante. Oltre alla parking camera e l’Easy Park Assist, è presente la frenata di emergenza attiva per il riconoscimento dei pedoni, il riconoscimento della segnaletica stradale, la commutazione automatica dei fari abbaglianti e anabbaglianti, il rilevatore di stanchezza, l’assistenza al mantenimento di corsia e il Cruise Control Adattivo.