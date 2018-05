"Tecnologia, sicurezza, comfort e qualità della rete": perché scegliere Renault

A margine dell'inaugurazione del nuovo showroom del gruppo Renault, in viale Certosa a Milano, il Direttore Generale Bernard Chrétien ha spiegato i punti cardine dell'azienda: "Perché scegliere una vettura Renault-Dacia? Per i criteri che adoperiamo di tecnologia, sicurezza e comfort. E aggiungerei anche per la qualità della rete".

Un’immagine totalmente rinnovata, moderna ed elegante quella del gruppo Renault, che traduce il nuovo approccio al cliente. In quest’ottica, la lettura degli spazi è stata semplificata per facilitare l’orientamento del cliente all’interno della concessionaria ed arricchire, al tempo stesso, l’esperienza dei visitatori mediante un’esposizione chiara del prodotto. Gli spazi Renault e Dacia sono, oggi, ben distinti e separati in due ambienti dall’immagine contemporanea, che presentano l’intera gamma di autovetture delle due marche.