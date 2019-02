La trilogia delle concept-car Renault EZ premiata al Festival Internazionale dell’Auto 2019

La trilogia delle concept-car Renault EZ si è aggiudicata il Gran Premio Creativ’ Experience assegnato nell’ambito del 34° Festival Internazionale dell’Auto, svoltosi presso l’Hôtel des Invalides,

EZ-GO, EZ-PRO ed EZ-ULTIMO rientrano nel ciclo delle concept-car futuristiche Renault avviato nel 2017. Mentre SYMBIOZ illustrava la mobilità individuale, autonoma, elettrica e connessa di domani, la concept R.S. 2027 VISION dava un’idea della Formula 1 del futuro. Nel 2018 Renault ha continuato il ciclo e svelato, nel giro di un anno, una serie di tre concept di robot veicoli che esplorano la mobilità urbana ed elettrica per uso privato, collettivo o professionale.

"Siamo onorati e particolarmente lieti di ricevere il premio ‘Creativ’ Experience’ per la nostra trilogia di concept-car EZ. Queste concept-car non si limitano a semplici studi stilistici. Sono progettate per integrarsi negli ecosistemi delle future ‘smart city’ e per rispondere alle sfide urbane che privati ed operatori professionali si troveranno ad affrontare. In questo appassionante periodo di cambiamenti dell’industria automobilistica, il nostro ruolo come designer è quello di essere creativi e continuare a far sognare i nostri clienti proponendo loro soluzioni di mobilità sostenibile" spiega Anthony Lo, Direttore del Design Esterni del Gruppo Renault.

Remi Depoix, Presidente del Festival Internazionale dell’Auto, sottolinea i motivi per cui la serie delle concept-car EZ è stata premiata: "Questo premio, patrocinato da Dassault Systèmes, premia le concept-car più avanzate in termini di esperienza innovativa ed esperienza connessa. Questa trilogia è una brillante illustrazione del talento e della creatività dei designer di Renault. Queste concept-car sposano purezza del design, eleganza e funzionalità".