Renault Retail Group Italia lancia Il "Progetto Next"

Operazione di potenziamento nell'ambito di un importante processo di rinnovamento intrapreso da RRG (Renault Retail Group) Europa, che si pone come obiettivo il consolidamento della redditività, parallelamente all'attività di vendita dei veicoli nuovi.

Obiettivo dichiarato: trasformare l'esperienza dei Clienti Renault e Dacia, rendendola unica ed irripetibile, attraverso la valorizzazione del bene più prezioso di cui oggi il cliente dispone, il tempo. RRG Italia intende incrementare e sviluppare ulteriormente l'attività di officina, sfruttando l'ampliamento del parco circolante previsto nei prossimi anni con il relativo aumento degli ingressi in officina, attraverso il "Progetto NEXT": maggiore accessibilità al servizio di assistenza, in termini di orari e di rapidità di esecuzione dei lavori ordinari, attraverso il "Servizio Rapido" che si affianca alla normale organizzazione.

RRG Italia ha ideato, pertanto, una nuova distribuzione oraria dell'attività post-vendita; a partire dal 5 novembre, infatti, le 3 filiali RRG Italia di Milano, Roma e Napoli, offriranno un servizio orario esteso al pubblico, dalle ore 7:00 alle ore 20:30- dal lunedì al venerdì- e dalle ore 8:00 alle ore 13:00 il sabato. I clienti potranno, così portare l'auto in assistenza in base alle proprie esigenze, ad esempio prima di recarsi sul posto di lavoro oppure al termine della giornata lavorativa, o anche il sabato mattina.