Renault a Parco Valentino: Captur Sport Edition e Kadjar Sport Edition per le famiglie

“Parco Valentino è la formula azzeccata per le famiglie, – commenta Francesco Fontana Giusti, capo comunicazione e immagine Renault Italia – in questo salone abbiamo esposto le nuove Kadjar Sport Edition e Captur Sport Edition. Auto che hanno unito stile e design ad offerte in linea con il pubblico”. Non a caso, Captur è diventato il suv straniero più venduto in Italia.

I nuovi allestimenti

Oggi gli allestimenti si chiamano Sport Edition e Sport Edition² in sostituzione ai già conosciuti Zen, Intens e Bose. Una semplificazione nella gamma che prevede anche il rinnovo nelle motorizzazioni: il dCI 110 cv (normativa Euro 6b) smetterà di essere offerto a fine mese in favore del più moderno dCI 90, con normativa Euro 6c: per l’occasione, il 110CV sarà offerto allo stesso prezzo del 90CV.

I vantaggi

Con la Sport Edition troviamo di serie equipaggiamenti (precedentemente solo in opzione) comesellerie Black, i Privacy Glass, interni cromati e i cerchi in Lega da 16” diamantati Black, parking Camera con Sensori di Parcheggio Posteriori. Kadjar Sport Edition si caratterizza per barre al tetto longitudinali, privacy glass, cerchi in lega da 17” Diamantati, luci diurne a LED e volante in pelle. Bisogna passare alla SPORT EDITION2 per cerchi specifici da 19” Extreme Diamantati, selleria in tessuto ecopelle con impunture blu, e gli ski anteriori e posteriori grigio platino.

“Captur sta seguendo la scia di Clio, e anche Kadjar, nel segmento superiore, ci sta dando grandi soddisfazioni. Inoltre, con noi alla parata delle supercar c’è stata la Alpine, che lo scorso anno abbiamo presentato ufficialmente a livello statico e che ora ha sfilato da protagonista accanto ad altre auto da sogno”

Alpine, supercar in parata a Torino

Nata nel 1955 e ritornata nel mondo automobilistico nel 2017, Alpine, ieri come oggi, è una combinazione di eleganza, leggerezza e agilità. Una promessa mantenuta nel tempo: ancora piacere di guida, 252 CV sotto il cofano e un peso inferiore ai 1100 kg. Icona di sport, Alpine ha collezionato, tra le altre vittore, il primo Campionato del Mondo Rally nel 1973 e la 24h di Le Mans nel 1978. Oggi tra le vie di Torino, chi fa uno scatto, rivive un po’ anche quel periodo.

