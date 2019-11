Renault Zoe: nuova batteria per una guida elettrica all'insegna del relax

Renault aggiorna la nuova Zoe, donandole un cuore nuovo, vale a dire la nuova batteria da 52 kWh, che oggi spinge il suo raggio d’azione a ben 395 chilometri: un vero invito al viaggio, in totale relax.

In tal modo pensare ad una gita fuori città o ad un intero weekend fuori porta diventa entusiasmante, perché Nuova Zoe elimina qualunque pensiero legato alla ricarica. La berlina 100% elettrica Renault introduce sulla terza generazione della sua fortunata stirpe, la ricarica in corrente continua che completa la gamma delle soluzioni di ricarica già disponibili in corrente alternata, a casa o su strada: una nuova possibilità particolarmente adatta ai lunghi viaggi. E così, durante una breve sosta per bere un caffè ammirando un panorama mozzafiato, su una colonnina DC da 50 kW Zoe recupera in 30 minuti l’energia sufficiente per percorrere altri 150 chilometri di viaggio.

Oggi, Zoe è fedele compagna nella quotidianità, all’interno dei grandi centri urbani dove facilita la vita al suo conducente, e perfetta complice nel tempo libero, consentendo di partire senza mèta alla ricerca dell’evasione dalla routine e dalla frenesia di tutti i giorni. La settimana lavorativa scorre velocemente: il nuovo cuore pulsante di ZOE mette a disposizione la sua potenza di 100 kW per accrescere ulteriormente il piacere di guida, offrendo accelerazione e ripresa gratificanti soprattutto sulle strade a percorrenza veloce, nel traffico e durante i sorpassi e Zoe, che si può ricaricare anche solo una volta a settimana facilita la vita.

Nuova Zoe consente di attivare una nuova modalità di guida che semplifica notevolmente la circolazione anche nelle città più congestionate; quando si sceglie di mettere in funzione il “B Mode”, la Zoe rallenta in modo molto più accentuato e non c'è quasi più il bisogno di utilizzare il pedale del freno: il comfort di guida è assicurato. Durante il weekend o in vacanza, tutta la famiglia può godersi comodamente il viaggio: il posto guida è concepito per garantire il comfort massimo a chi guida, con un driver display da 10’’ HD sul quale vengono visualizzate tutte le informazioni e i parametri di guida elettrica. Mentre i passeggeri beneficiano di una grande abitabilità nella parte posteriore, di tanti vani portaoggetti all’interno dell’abitacolo e di un vano portabagagli da 338 litri che consente di ospitare i bagagli di tutta la famiglia. Abbandonarsi al piacere del viaggio è istintivo: la sua silenziosità, a cui contribuisce anche il parabrezza acustico, culla dolcemente conducente e passeggeri che desiderano immergersi nell’incanto della natura.

La mission della Nuova Zoe? Easy Electric Life!

La city car elettrica di Renault promette un’esperienza semplice e piacevole ai passeggeri sempre più connessi. Il nuovo sistema multimediale Renault EASY LINK e la App MY Renault, regala un bouquet di applicazioni e servizi pensati per accompagnare i clienti in tutti i gesti del quotidiano. Con il sistema Renault EASY LINK, si possono gestire innumerevoli funzioni senza mai staccare gli occhi dalla strada: ascoltare e dettare SMS, navigare nelle applicazioni musicali, podcast e web radio.

Zoe, da perfetta alleata, si fa gestire da remoto: si può verificare il livello della batteria e il suo stato di carica, pianificare la ricarica nelle ore non di punta, avviare o programmare il riscaldamento o la climatizzazione per ottenere la temperatura ideale che si desidera trovare al proprio interno e, prima di partire, l’EV Route Planner indica l’itinerario con i punti di ricarica più adatti e il tempo di viaggio complessivo, prendendo in considerazione anche la durata della ricarica.