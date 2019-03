Roma Motodays 2019: al via la festa delle due ruote nella Capitale

E' incominciata oggi giovedì 7 marzo e si concluderà domenica 10 l'edizione 2019 di RomaMotodays. Quattro giorni intensi di attività e di eventi dedicati agli appassionati delle due ruote motorizzate, che nel grande ‘contenitore’ ubicato presso la Fiera di Roma potranno trovare il motociclismo in tutte le sue declinazioni.

Dalle novità di gamma, che si possono anche provare con i test drive della Riding Experience, alle special, passando per le moto storiche e quelle sportive e off-road che hanno siglato imprese importanti come la vittoria dell’estenuante Dakar. E poi personaggi come il quattro volte iridato in Superbike Carl Fogarty e il nove volte campione del mondo di motocross Tony Cairoli, incontri, dibattiti, premiazioni, presentazioni, spettacoli nelle aree esterne e quest’anno persino la prima tappa di un trofeo nazionale.

Roma MotoDays 2019: biglietti e orari

Gli appassionati intenzionati a visitare Roma MotoDays potranno farlo nei seguenti giorni ai seguenti orari:

Giovedi 7 marzo 10:00-19:00

Venerdi 8 marzo 10:00-19:00

Sabato 9 marzo 10:00-20:00

Domenica 10 marzo 10:00-19:00



Il costo del biglietto per le giornate di Giovedì e Venerdì è di 12 euro, mentre Sabato e Domenica costa 16 euro. L'8 marzo, in occasione della Festa della Donna, l'evento riserverà l’ingresso gratutito e il parcheggio interno gratuito a tutte le donne “motocicliste” che arriveranno in Fiera alla guida di una moto/scooter. L’ingresso sarà dal CARGO OVEST di Fiera Roma.